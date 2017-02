Falta pouco para o espetáculo de Carnaval em Florianópolis

Desfile das escolas de samba 18/02/2017 | 12h17 Atualizada em

Depois de tantas dúvidas, reuniões e buscas por patrocínio, o desfile de Carnaval de Florianópolis vai rolar daqui uma semana, em 25 de fevereiro. Um pouco diferente de anos anteriores, por causa da grana curta, só o Grupo Especial entra em cena. Seis escolas de samba se apertaram, mas deram um jeito e estão prontas para mostrar um Carnaval profissional, digno para Florianópolis. Os últimos retoques na passarela Nego Quirido vão acontecer na próxima semana.



Desde o início do mês estão sendo realizadas pequenas reformas na passarela. No primeiro ensaio técnico das escolas, em 5 de fevereiro, faltou até a luz dos refletores e muitos reclamaram da estrutura dos banheiros. Pelo menos metade deles não estava funcionando naquele fim de semana. O reparo é de responsabilidade da prefeitura e segundo o secretário de Turismo, Vinicius de Luca, todos estes detalhes já foram arrumados.



— Toda a parte hidráulica está funcionando, arrumamos a questão elétrica, foram realizados os consertos de grade, pintura em algumas partes, trocamos telhas que estavam quebradas, e o sistema de incêndio também está pronto — garantiu o secretário.



Ao longo da semana, a Comcap deve realizar uma nova roçada e limpeza geral da passarela. A limpeza após o desfile também fica sob a batuta da Comcap. Entre terça e quinta-feira, afirmou ainda o secretário, será realizada a nova pintura do chão da passarela.

A Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf), garantiu o presidente Joel da Costa Júnior, espera lotar a Nego Quirido para o dia 25, com 22 mil pessoas. Os ingressos estão à venda.



Sem premiação para os vencedores



Outro ponto importante neste ano é que os vencedores do Carnaval 2017 não vão levar nenhum tostão para casa. Por conta da crise financeira da prefeitura — que era a responsável pelo prêmio de cerca de R$ 70 mil ao campeão — a babada foi cancelada neste ano.



— Não temos recursos para arcar com esta despesa — afirmou o secretário de Turismo.



Segundo Joel da Costa, da Liga, os vencedores da primeira e segunda posição levarão para casa o troféu e o título.



Confira a seguir uma programação completa dos próximos dias de desfile na Nego Quirido:



Ensaio técnico:



Neste domingo, 19, na Nego Quirido, a partir das 20h.



20h: Embaixada Copa Lord

21h30min: Os Protegidos da Princesa

23h: Unidos da Coloninha



Programe-se:

25 de fevereiro: Desfile do Grupo Especial, na Nego Quirido, a partir das 22 horas. Cada escola tem 1h10min na passarela. Você poderá acompanhar todos os detalhes ao vivo no site da Hora: www.horasc.com.br.



Ordem do Desfile:



1) Consulado do Samba

2) Os Protegidos da Princesa

3) Nação Guarani

4) Embaixada Copa Lord

5) Unidos da Coloninha

6) Dascuia

27 de fevereiro: Apuração dos votos e definição das campeãs, na Nego Quirido, a partir das 15 horas. A apuração também será transmitida em tempo real no site da Hora.



28 de fevereiro: Desfile das Campeãs, na Nego Quirido, a partir das 22 horas.



Como comprar ingresso?



Os ingressos para o desfile de 25 de fevereiro na Nego Quirido e para o desfile das campeãs, na terça-feira, dia 28 de fevereiro, já estão à venda. Dá para comprar pelo site www.blueticket.com.br (mas aí tem o custo da taxa do site), ou nas unidades das Lojas Koerich e na loja da Blueticket, no Beiramar Shopping.



Os Setores 3, 4, 5 e 6 da Nego Quirido, as arquibancadas, custam R$ 40 para as duas noites. No Setor 8, que compreende o Prédio Nega Tide, ingressos apenas para os camarotes. Espaço para 25 pessoas ao preço de R$ 6 mil. A decoração fica a critério do comprador.



No Setor 9, o camarote da Liesf custa R$ 90 por pessoa. Terá DJ no intervalo entre as escolas, além de serviço de bar e alimentação.



Os ingressos poderão ser comprados em dinheiro, débito ou crédito. É possível parcelar em até seis vezes, desde a parcela mínima seja de R$ 40.

Pontos de Vendas para arquibancada:



- Lojas Koerich Biguaçu (Rua Marechal Deodoro, s/nº Centro).

- Lojas Koerich Floripa (Rua Deodoro, número 190, Centro).

- Lojas Koerich Floripa (Rua Conselheiro Mafra, número 290, Centro).

- Lojas Koerich Floripa (Rua Bocaiúva, Shopping Beiramar).

- Lojas Koerich Floripa (Rodovia SC 403, número 6661, Praia dos Ingleses).- Lojas Koerich Floripa (Rua Senador Ivo D'Aquino, número 75, Lagoa da Conceição).

- Lojas Koerich Floripa (Rodovia SC 405, número 2507, Rio Tavares).

- Lojas Koerich Palhoça (Rua José Maria da Luz, número 2822, Centro).

- Lojas Koerich São José (Av. Presidente Kennedy, número 583, Campinas).

- Lojas Koerich São José (Rua Ver. Arthur Manoel Mariano, número 1140, Forquilhinhas).



Vendas de camarotes:



- Loja Blue Ticket do Beiramar Shopping, Centro de Florianópolis (Piso Jurerê L3).

- Sede da Liesf, Avenida Gustavo Richard, s/nº Passarela Nego Quirido, Centro, Florianópolis (Retiradas das chaves e decoração a partir das 9 horas do dia 24 de fevereiro).



