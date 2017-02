Exército sírio alcança periferia de Al-Bab

Beirute 10/02/2017 | 21h58

As forças do regime sírio alcançaram nesta sexta-feira (10) a periferia de Al-Bab, reduto do grupo extremista Estado Islâmico (EI), o qual o Exército turco também tenta cercar - relatou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Segundo a ONG, as tropas sírias e seus aliados já se encontram a 1,5 quilômetro de Al-Bab, no norte da Síria.

Após conseguirem "importantes avanços", tomaram o controle de uma aldeia próxima, último grande reduto do grupo extremista sunita na província de Aleppo.

Apoiadas pela Rússia, as forças do governo de Bashar al-Assad lançaram recentemente uma ofensiva para capturar essa cidade simbólica que também se encontra na mira dos rebeldes sírios apoiados pelas tropas turcas.

O cerco de Al-Bab por parte das forças governamentais, que avançam pelo sul, começou na segunda-feira (6) depois que tomaram uma rota estratégica do EI. As forças de Ancara e seus aliados avançam até a cidade pelo norte, leste e oeste.

O ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, sugeriu que depois que Al-Bab for retirada das mãos dos extremistas, a Turquia e seus aliados poderão enviar suas forças para Raqqa, "capital" do EI na Síria.

