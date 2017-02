Ex-governador do Banco de España é indiciado em caso Bankia

Madri 13/02/2017 | 14h45

A Justiça espanhola ordenou nesta segunda-feira o indiciamento do ex-governador do Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, vinculado à suposta fraude na entrada na Bolsa do banco Bankia em 2011, resgatado pelo Estado logo depois.

Julio Segura Sánchez, o ex-presidente da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), encarregada de regular o funcionamento dos mercados financeiros, também foi indiciado, segundo os autos do tribunal da Audiência Nacional consultado pela AFP.

Sem detalhar os delitos de que são acusados, os autos ordenam o juiz instrutor encarregado do caso abrir diligências contra Fernández Ordóñez, governador do Banco Central entre 2006 e 2012, e Segura Sánchez.

Outros seis dirigentes do Banco Central e da CNMV da época também foram indiciados.

* AFP