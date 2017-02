Eventos reúnem as tribos da bicicleta no Vale do Itajaí

Ciclismo 16/02/2017 | 07h02

Além da paixão pela bike, claro, foi a esperança de incentivar pessoas que pedalavam no asfalto a desbravar caminhos e sentir o ar puro nas trilhas de Pomerode que nasceu o Desafio dos Rochas, em 2013. Quatro edições depois, o evento que começou pequeno, feito em família mesmo, ganhou força e fez do Vale do Itajaí referência em ciclismo, do turismo à competição.



– Ideia que talvez iriam surgir tantos eventos na modalidade a gente não tinha, o objetivo era tirar os atletas do asfalto e levar para a natureza. Depois nosso foco foi trazer algo, que era só competitivo, para unir família e atletas. O nome do desafio vem pelo sobrenome da família, a ideia foi minha e adotada por todos que até hoje fazem o desafio, que cresceu e ganhou outros voluntários que adotaram carinhosamente o sobrenome Rocha – explica José Carlos Rocha, um dos organizadores do desafio.



O pontapé foi dado pela família Rocha, mas hoje há vários eventos na região, considerada referência em ciclismo no Estado. Para se ter ideia, dos 13 eventos disponíveis no calendário online da Federação Catarinense de Ciclismo (FCC), nove serão no Vale do Itajaí. A região também foi escolhida pela FCC para sediar o SC Bike Fest.



A primeira edição do encontro que reúne atletas, ciclistas e familiares será neste fim de semana no Belchior Alto, em Gaspar. O objetivo é reunir todas as tribos e colocar em prática o programa Ciclismo para Todos.



– O Vale certamente é referência hoje. Incentivado pelo Desafio dos Rochas e pela reportagem sobre o Vale Europeu, que acabou trazendo muita gente para a região. O evento de sábado está no ranking catarinense e também no nacional. Pensamos em algo que reunisse todas as modalidades para criar mais força e estrutura após ver atletas treinando por aqui – conta o fundador da União Blumenauense de Ciclismo (UBNC) e coordenador do programa Ciclismo para Todos da FCC, Valmor Vargas Junior.



Simultaneamente o SC Bike Fest terá cinco eventos: Maraton, Ciclismo de Estrada, Bikes Fixas, Cicloturismo e Mini Bikes para crianças de dois a cinco anos. A intenção é justamente despontar o cicloturismo em Gaspar e Blumenau. Segundo a organização, já há 200 inscritos e a expectativa é que, além dos atletas, familiares e a própria comunidade participem do festival inédito no Vale. Os interessados ainda podem se inscrever até hoje pelo riscozeroadventure.com.br.



Com o crescimento do evento em Pomerode, José Carlos Rocha também tem planos para outras cidades. Ressalta que com a criação da Associação Multiesportiva Vale Europeu, voluntários começaram a identificar e revitalizar trilhas na região:



– A partir do crescimento do evento vimos o que poderíamos fazer para incentivar e promover o esporte de natureza. Por enquanto o foco é sinalizar, deixar seguras e abrir trilhas esquecidas em Pomerode, mas temos a ambição de fazer isso em toda a região – adianta.



SC Bike Fest

- O evento ocorrerá no fim de semana, em Gaspar, no bairro Belchior Alto. A programação inclui diversos eventos entre sábado e domingo. Inscrições e mais informações em riscozeroadventure.com.br. O prazo para se inscrever nas provas encerra hoje.



Blumenau sediará evento de mountain bike em maio

Em maio, outro evento de ciclismo ocorre na região e desta vez Blumenau será palco do encontro. O 1º Desafio Blumenau de Mountain Bike ocorrerá entre 27 e 28 de maio e as inscrições estão abertas. O valor do primeiro lote, por atleta, é de R$ 130 e haverá competições em três categorias: estreante (30 quilômetros), sport (60 quilômetros) e pro (100 quilômetros). Durante o desafio, um evento de cicloturismo com até 10 quilômetros de extensão também passará por pontos turísticos da cidade.



– Ele iniciou através de uma pesquisa. Vimos esse movimento de bike, de programas, incentivos e vimos uma oportunidade. Blumenau tem vocação com o setor esportivo e, para nossa surpresa, a gente iniciou inscrições no dia 1º e até hoje já tivemos 196 inscritos – ressalta o organizador do desafio, Develon Rocha.





5ª edição do Desafio dos Rochas será em março

A história da família Rocha com o ciclismo em Pomerode é longa. Desde os anos 1980, Hilário Rocha, que foi ciclista, organizava competições escolares e campeonatos municipais. Quando o município ganhou o título de a cidade mais alemã do Brasil, começou também a busca de agências por passeios ciclísticos. Foi então que surgiu o Vale Europeu de Cicloturismo. A 5ª edição do Desafio dos Rochas será nos dias 11 e 12 de março de 2017, em Pomerode, e as inscrições e programação do evento estão no site twinsadventure.com.br.