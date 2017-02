EUA: vendas do varejo sobem mais que o esperado em janeiro

Washington 15/02/2017 | 11h57

As vendas do varejo nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado nos Estados Unidos em janeiro, anunciou nesta quarta-feira o Departamento de Comércio, que revisou em alta os dados de dezembro.

As vendas do varejo e dos restaurantes aumentaram 0,4% em janeiro (dados corrigidos). Os analistas esperavam uma pequena alta de 0,1%.

O dado de dezembro foi revisado em alta, passando de 0,6% da primeira estimativa para 1%.

Em janeiro, as vendas do varejo totalizaram 472,1 bilhões de dólares. Em um ano, seu aumento foi de 5,6%.

