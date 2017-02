EUA: US$ 2 milhões em joias são furtados da casa da cantora Alanis Morissette

Los Angeles 14/02/2017 | 20h14

Dois milhões de dólares em joias foram levados da casa da cantora Alanis Morissette, em Los Angeles - informou a imprensa local nesta terça-feira (14).

A cantora canadense de rock alternativo não estava em casa, quando o imóvel foi invadido na última quinta (9), noticiou o site de celebridades TMZ.

A Polícia ainda não confirmou o incidente.

O roubo acontece menos de duas semanas depois de o ex-agente de Morissette ter admitido que desviou US$ 6,5 milhões de seus clientes. Ele já trabalhou com outras personalidades do mundo do esporte e do entretenimento.

O ex-agente Jonathan Todd Schwartz deve receber sua sentença em 3 de maio e pode ser condenado a entre quatro a seis anos de prisão.

A voz da cantora acompanha verdadeiros hinos dos anos 1990, como "Ironic", "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" e "You Learn".

Seu álbum "Jagged Little Pill" levou o Grammy de Álbum do Ano, quando tinha 21 anos, sendo a ganhadora mais jovem a receber a premiação até a vez de Taylor Swift.

