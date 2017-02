EUA se opõem à compra da Wolfspeed pelo alemão Infineon

Frankfurt am Main 09/02/2017 | 07h07

O fabricante alemão de microprocessadores Infineon anunciou na noite de quarta-feira que as autoridades americanas se opunham a sua compra da empresa Wolfspeed por razões de segurança.

"O Comitê para os Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS, em inglês) informou ao Infineon e ao Cree (proprietário do Wolfspeed) que a transação representa um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos", indicou o grupo em um breve comunicado.

"O CFIUS não identificou as medidas para atenuar de forma adequada os riscos de segurança nacional especiais representados pela transação", acrescentou.

Diante da oposição dos Estados Unidos, "a Infineon considera que há um risco elevado de que a transação não seja finalizada", concluiu o texto.

Esta decisão é um revés para a Infineon, que havia anunciado em julho querer comprar a Wolfspeed por 850 milhões de dólares (740 milhões de euros).

O CFIUS já fez várias operações fracassarem. Em dezembro, sua oposição à compra pelo grupo chinês Grand Chip do grupo industrial Aixtron, com base na Alemanha, alegando riscos para a segurança nacional, acabou anulando uma transação que Berlim também não encarava com bons olhos.

esp/maj/es/ra/ma