Estreia de "Incertezas Críticas" e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Noam Chomsky é um dos entrevistados da atração Foto: TV Brasil / Divulgação

INCERTEZAS CRÍTICAS

TV Brasil, 21h30min

Nesta quarta-feira, a TV Brasil estreia Incertezas Críticas, sua nova série documental. A proposta é fazer uma reflexão sobre o mundo atual por meio da visão de relevantes intelectuais. Entre os principais autores entrevistados na produção, estão os sociólogos franceses Michel Maffesoli e Alain Touraine, o linguista e ativista americano Noam Chomsky, o economista brasileiro Luiz Gonzaga Belluzzo e o sociólogo americano Richard Sennett.

ALÉM DA CONTA — CAINDO NA REAL

GNT, 21h30min

Dani Calabresa e Ingrid Guimarães Foto: Eliana Rodrigues / Divulgação

No episódio desta quarta-feira do Além da Conta — Caindo na Real, Ingrid Guimarães leva a humorista Dani Calabresa para fazer compras no Brás, região de São Paulo conhecida pelos preços bastante atraentes. O programa traz também o economista Eduardo Giannetti, autor do livro Trópicos Utópicos, para debater de que forma os hábitos de consumo afetam o país e a vida do povo brasileiro.

ZORRA TOTAL

Viva, 21h

Francisco Cuoco Foto: Júlio Cordeiro / Agencia RBS



Alberto Roberto (Chico Anysio) recebe Francisco Cuoco como convidado no quadro Rosto a Rosto, do Zorra Total, programa reexibido pelo Viva. Os dois têm uma conversa descontraída que passeia pelos principais trabalhos e personagens da carreira de Cuoco.

