"Estamos apavorados", afirma morador de Canasvieiras que ouviu ataque contra delegacia

O clima tranquilo e praieiro nas ruas de Canasvieiras, no Norte da Ilha de Santa Catarina, nesta manhã se contrasta com o ambiente de tensão visto durante a última noite no bairro. Para o veranista Luiz Teixeira, o ataque contra a 7º Delegacia de Polícia, foi o que faltava para "comprovar que a violência se instalou no bairro".

— Estava na sala assistindo televisão. Ouvi o barulho de tiro e corri para a janela. Só consegui ver uma moto na rua, mas não sei se era aquela que atirou.

Professor aposentado, e que há 40 anos frequenta o local, Luiz viu a casa que construiu com a esposa ser assaltada quatro vezes em apenas 28 dias em outubro do ano passado. A residência, que tem grades, alarme e vigilância noturna, fica cerca de 15 metros da delegacia atingida na última noite.

— Violência a gente sempre teve aqui, mas nos últimos tempos a gente presenciou vários casos. Está complicado andar à noite nas ruas. Depois desses tiros aqui, pode anotar aí, nós estamos apavorados — contou o aposentado à reportagem do DC.

Moradora de Canasvieiras, Luderci Borba conta que na temporada de verão a situação piora. Na última semana, dia 2, um vendedor de praia de 31 anos foi assassinado no centrinho de Canasvieiras - local frequentado por moradores e turistas na época de verão. A vítima comia um lanche na Avenida das Nações, por volta das 2h40min, quando um homem se aproximou e atirou contra a cabeça.

— Está uma bagunça esse bairro. No centrinho da Lagoa, semana passada mataram um homem na frente de um monte de gente. Tinha família ali como a minha família.

A mulher, que mora com os filhos e o marido conta que também ouviu os disparos. Seguindo ela, momentos antes do ataque, os filhos haviam chegado em casa.

— Eles chegaram um pouco antes dos tiros e a gente ficou mais tranquilo e já íamos dormir. A gente tem medo de estar na hora errada porque na hora de atirar eles não olham para quem é.

Na delegacia, nesta manhã pelos seis agentes trabalhavam na limpeza do local. Dos 12 tiros, ao menos três atravessaram a porta de vidro. Um deles percorreu cerca de 30 metros antes de parar dentro da delegacia. Além da DP de Canasvieiras, a unidade da Polícia Civil dos Ingleses foi alvo de ataque na última madrugada. Já no Estado, houve ataque durante a madrugada em Joinville e em Piçarras.

