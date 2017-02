Estado reconhece situações de emergência decretadas em Alfredo Wagner e Blumenau em janeiro

CHUVAS 01/02/2017 | 20h09 Atualizada em

Os decretos de emergência publicados pelas prefeituras de Blumenau e de Alfredo Wagner na primeira semana de janeiro foram reconhecidos na última terça-feira pelo governo do Estado. Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado, o governador Raimundo Colombo homologa por 180 dias as situações de emergência nos dois municípios.

Em ambos os casos, o decreto publicado é de nível 2, voltado a desastres de média intensidade: "danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais".

A classificação atende aos novos critérios definidos pelo Estado, desde o final do último mês de janeiro, para a homologação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em Blumenau, a prefeitura apontou que choveu 153,2 milímetros em apenas 12 horas, entre os dias 4 e 5 de janeiro – a média de chuva no mês é de 180 milímetros. Houve deslizamentos e famílias ficaram desalojadas.

Em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, as chuvas dos primeiros dias de janeiro deixaram pontes destruídas, provocaram a queda de barreiras sobre pistas e a destruição de lavouras de milho.