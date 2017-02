Estado promete reativar escolas interditadas em Itajaí em uma semana

Educação 07/02/2017 | 09h36 Atualizada em

Foto: Luiz Carlos Souza / Especial

Começa nesta terça-feira a instalação de sistema preventivo de incêndio em 10 escolas da rede estadual de ensino em Itajaí que foram interditadas no final do ano passado pelos Bombeiros, por falta de adequação às normas de segurança.



Duas empresas foram contratadas para atualizar o sistema, e devem terminar a instalação até dia 13, quando iniciam as aulas.



A interdição ocorreu após reiterados pedidos do Corpo de Bombeiros para que as normas fossem cumpridas, durante todo o ano passado.



Até as escolas serem lacradas, nenhum dos prazos para readequação foi respeitado pelo Estado.