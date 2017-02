"Esta greve está prejudicando a população mais carente", afirma o presidente da OAB-SC

Moacir Pereira 11/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O senhor está frustrado com a ausência do Sintrasem na reunião com o prefeito para negociar o fim da greve dos servidores municipais?



Não. A minha expectativa é de que as partes cheguem a um denominador comum. Esta greve está prejudicando principalmente a população mais carente. Isso não é justo. É vital que os serviços sejam regularizados e que os grevistas voltem ao trabalho.

A OAB-SC não vai se posicionar sobre a afronta dos grevistas, que desrespeitam decisões do Tribunal de Justiça?

A Procuradoria da Prefeitura está tratando disso. É claro que decisão judicial tem que ser cumprida. Se não concorda, recorre. Quem não cumpre decisão judicial está ferindo o estado democrático de direito. Na mesa de negociações, creio ser recomendável priorizar a negociação ao invés da solução judicial. O ideal é sempre o consenso.

O senhor tinha expectativa de solução aqui na OAB-SC?

Claro, porque falei antes com o prefeito Gean Loureiro, que aqui esteve com os secretários e clara disposição de negociação e flexibilização. Ele garantiu que procuraria soluções para a greve. Mas o Sindicato se negou a comparecer, decisão que respeito.

