Esquiva Falcão cita "mal entendido" e diz que casa não foi invadida

Violência no ES 10/02/2017 | 13h49 Atualizada em

O boxeador Esquiva Falcão utilizou seu perfil no Twitter para relatar o arrombamento da residência de sua propriedade, em Vila Velha (ES), e soltou o verbo contra a paralisação de policiais militares no estado. No entanto, horas depois, divulgou uma nota oficial e relatou que tudo não passou de um mal entendido.

Falcão recebeu um vídeo de um vizinho e imaginou que a invasão fosse em sua casa, mas nada ocorreu no local. Atualmente, o pugilista vive nos Estados Unidos.

Confira os tuítes antes do esclarecimento:



Minha casa no Espírito Santo está sendo invadida agora pelo os bandidos

Minha esposa e meus filho não estão em casa Graças a Deus ¿ Snap: Esquiva Falcao (@esquivafalcao) February 10, 2017

Tem alguém na minha casa eu sei quem é!

Cadê a polícia?

Estão roubando a minha casa ¿ Snap: Esquiva Falcao (@esquivafalcao) February 10, 2017

Graças a Deus minha esposa e filhos saíram de manhã e foram para casas de parentes. ¿ Snap: Esquiva Falcao (@esquivafalcao) February 10, 2017

Estou com muita raiva. Não posso fazer nada, nem ligar para a polícia., pq não tem. ¿ Snap: Esquiva Falcao (@esquivafalcao) February 10, 2017

Será q eles sabe que é minha casa ??

Muita sacanagem fazer isso.

Mas sacanagem Ainda e as mulheres dos PMS não deixarem eles trabalha ¿ Snap: Esquiva Falcao (@esquivafalcao) February 10, 2017

Desde a noite do último sábado, não há policiais militares nas ruas de todas as cidades do Espírito Santo devido a um bloqueio causado por mães e parentes de PMs, que reivindicam reajuste salarial, reposição da inflação, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, entre outros benefícios não concedidos aos militares do estado.



A ausência de policiamento e o impasse nas negociações com o Governo geraram uma onda de violência, com assaltos, saqueamentos de lojas, invasões a casas e 113 mortes até o momento.