Espanha: Rajoy é reeleito à frente do PP

Madri 11/02/2017 | 19h58

O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, foi reeleito neste sábado (11) como líder do Partido Popular (PP), organização conservadora que governa a Espanha desde 2011 e viu sua imagem abalada por uma série de escândalos de corrupção.

Em um congresso realizado em Madri, Rajoy, líder do PP desde 2004, foi mantido como presidente do partido com o apoio de 2.530 correligionários, do total de 2.645 votos válidos. O presidente, de 61, chefe de governo desde o final de 2011, concorreu como candidato único.

"É uma honra. Comecei muito jovem, e minha primeira atividade nesse partido foi carregar cartazes", contou Rajoy, após o anúncio do resultado.

"Não queremos revoluções, nem sobressaltos", afirmou ele, em discurso prévio, ao defender sua candidatura e sua equipe.

Rajoy decidiu conservar como número dois a ministra da Defesa, María Dolores de Cospedal, que mantém um acúmulo de cargos que já levantou críticas no partido. Agora, parte de seu poder passará para as mãos de Fernando Martínez-Maíllo, novo número três do PP.

