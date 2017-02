Escolha de ministro da Justiça não terá conotação partidária, diz Temer

Planalto 15/02/2017 | 12h46 Atualizada em

O presidente Michel Temer disse nesta quarta-feira, por meio de sua conta no Twitter, que a escolha do futuro ministro da Justiça será "pessoal, sem conotações partidárias".

Temer disse que esteve com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Carlos Velloso na quarta-feira, quando conversaram por mais de uma hora, e que seguirão dialogando. Veja as publicações:

Estive com Carlos Velloso ontem. Conversamos privadamente por mais de 1h. Meu amigo há mais de 35 anos. Marcamos esse encontro diretamente. ¿ Michel Temer (@MichelTemer) 15 de fevereiro de 2017

Continuaremos a conversar nos próximos dias. A escolha do novo ministro da Justiça será minha, pessoal, sem conotações partidárias. — Michel Temer (@MichelTemer) 15 de fevereiro de 2017

O encontro entre Temer e Velloso foi confirmado na terça-feira pelo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. Ele ocorreu em meio às consultas que Temer tem feito para a nomeação de um novo ministro da Justiça, após indicar Alexandre de Moraes para uma vaga no STF.



Velloso, 81 anos, é cogitado para assumir o cargo. O presidente disse em ocasião anterior que não tem prazo para indicar o substituto de Moraes. Mas o Palácio do Planalto sinaliza que a definição pode ser acelerada por causa das manifestações de policiais militares no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.