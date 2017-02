Equipes profissionais da MLB vencem primeiros jogos do Spring Training com facilidade

Contra universidades 24/02/2017 | 11h26 Atualizada em

No meio desta semana, começou o Spring Training da Major League Baseball, a pré-temporada do beisebol americano. Antes de duelarem entre si na Cactus League e na Grapefruit League — as duas ligas do Spring Training —, algumas equipes disputaram jogos de exibição contra times universitários na quarta e na quinta-feira. Sem querer saber de brincadeira e jogando em casa, o Arizona Diamondbacks venceu o Antelopes da Grand Canyon University, pelo placar de 9 a 1, na quarta-feira, em Scottsdale, Arizona. O duelo durou apenas sete entradas e serviu para o novo técnico do Diamondbacks, Torey Lovullo, testar peças e estudar suas alternativas para o time titular desta temporada.

Na quinta-feira, três times profissionais entraram em campo contra equipes do college: Detroit Tigers, Philadelphia Phillies e Boston Red Sox. Seguindo o exemplo do Diamondbacks, as franquias fizeram questão de mostrar sua força nesse início de temporada.

O Tigers venceu, por 8 a 0, o Mocs da Florida Southern College. No jogo, disputado na cidade de Lakeland, na Flórida, o time universitário conseguiu apenas cinco rebatidas válidas em 30 oportunidades no bastão contra a equipe profissional. No montinho pelo Tigers, o novato Myles Jaye iniciou a partida e conseguiu um strikeout, cedeu uma base por rebatida e outra por bola em duas entradas.



Em Clearwater, também no Estado ensolarado da Flórida, o Philadelphia Phillies não deixou o Spartans da University of Tampa percorrer as quatro bases em nenhum momento do jogo, vencendo os universitários por 6 a 0 em apenas sete entradas jogadas. O calouro Mark Leiter e o bullpen do Phillies foram eficientes e cederam apenas duas rebatidas.

Na partida mais ¿apertada¿ dessa rodada de exibições, o Boston Red Sox venceu o Huskies da Northeastern University por 9 a 6. Apesar da diferença pequena no placar, o Red Sox não ficou atrás do marcador em nenhum momento do jogo. Logo na terceira entrada, o time de Massachusetts anotou seis corridas, dificultando a vida do Huskies que só conseguiu encostar no placar na nona e última entrada, mas foi rapidamente anulado pelos arremessadores dos meias vermelhas.

Jogos desta sexta-feira:

15h5min Baltimore Orioles x Detroit Tigers

15h5min New York Mets x Boston Red Sox

15h5min Philadelphia Phillies x New York Yankees

19h5min Cincinnati Reds x San Francisco Giants

19h5min University of Wisconsin Milwaukee x Milwaukee Brewers

21h5min Tampa Bay Rays x Minnesota Twins