Equatorianos elegerão o sucessor de Correa, no poder desde 2007

Quito 18/02/2017 | 12h43

Cerca de 12,8 milhões de equatorianos estão convocados às urnas no domingo para escolher o sucessor do presidente socialista Rafael Correa, no poder desde 2007 e eleito em três ocasiões.

Oito candidatos disputam a presidência, entre eles o ex-vice-presidente governista Lenín Moreno, favorito, segundo as pesquisas, e o ex-banqueiro de direita Guillermo Lasso, principal líder da oposição e segundo nas intenções de voto.

Junto às eleições também será realizada uma consulta popular, na qual os equatorianos deverão responder 'Sim' ou 'Não' a uma iniciativa de Correa para proibir os políticos de ter capital em paraísos fiscais, sob pena de ser destituídos se estiverem desempenhando cargos públicos.

A seguir, a ficha eleitoral do Equador para as eleições:

População: 16,5 milhões de habitantes (30% indígenas).

Eleitores: 12,8 milhões (6,4 milhões de homens e 6,4 milhões de mulheres). O total inclui adolescentes de entre 16 e 18 anos, policiais, militares, pessoas com deficiência física e presos sem sentença, para quem o voto é opcional.

Mesas eleitorais: 43.623 nas 24 províncias do país e 887 no exterior.

Horário de votação: Entre 07h00 e 17h00 locais (09h00 e 19h00 de Brasília).

Cargos para o período 2017-2021: presidente, vice-presidente, 137 deputados e cinco representantes no Parlamento Andino.

Número de candidatos: 1.843 para os 144 cargos.

Principais partidos e organizações políticas participantes: Alianza País (AP, liderado por Rafael Correa), Creando Oportunidades (CREO, de Guillermo Lasso) e Partido Social Cristiano (PSC).

Voto: Obrigatório para as pessoas entre 18 e 65 anos.

Sanções: Multa de 37,50 dólares para os que não votarem, mais oito dólares pela cédula eleitoral exigida para alguns trâmites públicos.

