Entidades de segurança avaliam novos eventos após atropelamento e brigas em Balneário Camboriú

Pré-carnaval 20/02/2017 | 14h01 Atualizada em

Depois do cenário de violência visto durante o final de semana em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, a cúpula de segurança da cidade irá se reunir para avaliar a realização de novos eventos na cidade. Nesta tarde, às 15h, a secretaria de Turismo e Segurança e Polícia Militar (PM) irão discutir a possibilidade de alterar alguns eventos de pré-carnaval que estão programados para ocorrer na Barra Sul. Durante a noite do último sábado, após o show do DJ Alok, foram registradas ocorrências de brigas, atropelamento e depredação.

De acordo com a PM, no local em que os eventos ocorrem não há ruas paralelas que possam ajudar a dispersar a multidão após os shows. Com isso, as filas de carros e o número de pessoas na Avenida Atlântica aumentam consideravelmente - aumentando assim as ocorrências.

Conforme o comandante da PM de Balneário Camboriú, Evandro Hoffmann, as imagens das brigas, atropelamentos e depredações de veículos já foram reunidas pela inteligência. Nos próximos dias, a Polícia Civil deve iniciar uma investigação para tentar localizar as pessoas que se envolveram nas ocorrências.

— Vamos repassar todas as imagens, vídeos e informações que conseguimos encontrar nas redes sociais e que recebemos.

No fim da noite de sábado, em uma das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal, um Voyage foi atacado na Barra Sul. Segundo testemunhas ouvidas, o veículo havia atropelado pessoas que caminhavam pela ciclofaixa. Um rapaz teve a perna quebrada e foi levado ao Hospital Ruth Cardoso. Os dois jovens que estavam no Voyage fugiram, e o carro foi apreendido.

Em outra ocorrência, desta vez atendida pela PM, um casal que estava em uma BMW foi atacado depois que o motorista entrou na ciclofaixa. O carro foi atingido por socos, objetos, e teve os vidros quebrados.

Violência repercute no governo do Estado

Na coletiva para o anúncio da contratação de 1.084 policiais militares na manhã desta segunda-feira, o governador Raimundo Colombo comentou que viu as imagens da violência do fim de semana em Balneário Camboriú:

— Estava olhando ontem aquela ocorrência em Balneário Camboriú, o (César) Grubba (secretário de Segurança) nos mandou. É um processo complicado que estamos vivenciando, então temos que continuar ampliando a segurança.

As informações são do Jornal do Almoço.



