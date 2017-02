Em súmula, árbitro detalha xingamentos recebidos do técnico do Criciúma

expulsão 13/02/2017 | 16h36 Atualizada em





Depois da derrota por 4 a 2 para o Figueirense na tarde de domingo, o técnico do Criciúma foi expulso. O árbitro William Machado Steffen relatou em súmula que Deivid invadiu o campo e ofendeu o trio de arbitragem, chamando-os de "seus m..., ruins do c..., bando de fraco, vou falar com o Rubinho e tu vai se f...", teria dito o treinador ao final da partida.



Rubinho, citado por Deivid, é o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti. Ainda no documento que relata os detalhes da partida, o árbitro disse que Deivid proferiu os xingamentos com o dedo em riste, próximo ao rosto de Steffen. O técnico do Tigre também teria chamado ele de safado, e o acusado de estar "sempre armado" contra o clube do Sul do Estado.



O preparador físico Daniel Guimarães também foi expulso, por motivos semelhantes. O árbitro relatou que ele xingou os profissionais da arbitragem. Na súmula, consta que Guimarães se dirigiu ao trio e os chamou de "seus m..., vocês são muito fracos, tu não apita p... nenhuma, bando de f... d... p...".



Na coletiva depois da partida, Deivid reclamou muito da arbitragem. Ele disse que o Criciúma foi prejudicado com o gol legal de Raphael Silva, que foi anulado por Steffen, que contou com a assistência da Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. O técnico definiu como ¿horrível¿ a atuação do trio de arbitragem.



