Em show intimista, Yamandu Costa apresenta composições inéditas e promete fazer algo raro: cantar

Um dos instrumentistas mais respeitados do Brasil, Yamandu Costa deve cantar "Histórias do Violão", parceria sua com Vinicius Brum

Um dos pontos positivos de ser conterrâneo de um instrumentista consagrado no mundo inteiro é o orgulho bairrista. Mas esse talvez seja o motivo mais ameno para comemorar. Outra consequência é poder ver, a cada início de ano, esse artista voltar para sua terra natal, subir em um palco reservado e mostrar o que vem fazendo nos últimos meses.

Estamos falando de Yamandu Costa, um dos maiores violonistas do Brasil, que apresenta o seu Yamandu Íntimo em duas sessões no StudioClio, quarta e quinta. As novidades incluem algo praticamente inédito: ele pretende apresentar nos shows pelo menos uma canção, aventura no mundo das músicas cantadas que vem agradando o instrumentista.

– Tenho feito canções nos últimos anos. Não vou mudar o rumo da minha carreira, não vou me lançar como cantor, não vou fazer turnê cantando, nem lançar disco cantando. Mas é muito gostoso entrar neste universo – conta Yamandu, ao falar de Histórias do Violão, uma parceria sua com Vinicius Brum com temática apropriada: – É uma música que fala das cordas do violão, das histórias que o instrumento viveu.

Ainda assim, nos shows, o microfone deve ficar mais voltado para o violão. Yamandu Íntimo já se configura em uma tradição recente da carreira do músico: no show, ele passa a limpo o ano anterior, apresenta em primeira mão novas composições e, de quebra, comemora seu aniversário no Estado. Em 2017, a apresentação acabou sendo marcada um pouco mais adiante – comemorou 37 anos em 24 de janeiro –, mas os objetivos do show seguem intocados.

– Não tenho um processo de composição muito comum, não paro uma hora em casa e escrevo. As músicas acabam vindo nos lugares em que vou passando, de uma maneira muito natural. Componho no camarim, na estrada, no hotel, coisas assim. Quando chega o fim do ano, tenho essas músicas, que são resultado de experiências vividas. Yamandu Íntimo é para mostrar isso. Além de voltar para a minha terra – explica.

Se o show funciona como um resgate dos últimos tempos, também serve para dar impulso para o ano que seguirá. Ao retomar músicas compostas no passado recente, o Yamandu já se prepara para os próximos projetos. De imediato, o gaúcho de Passo Fundo planeja dois lançamentos: o primeiro é um aplicativo próprio, que funcionará como uma central de sua carreira. O segundo é um DVD, gravado há seis anos, que está sendo finalizado (Yamandu interrompeu as últimas gravações de cenas extras para dar entrevista para esta matéria) e deve ser lançado nos próximos meses.

Fica claro que, ainda que tenha alcançado o patamar de artista internacional e seja um dos instrumentistas mais respeitados de seu país, o músico mantém a empolgação juvenil. Nos shows de hoje e amanhã à noite, o clima deve ser o mesmo:

– Posso estar na frente de cem pessoas ou de 100 mil, a entrega é a mesma. Quando você está em cima de um palco e tem gente te assistindo com expectativa, fecha os olhos e a concentração é a mesma.

Os novos projetos de Yamandu

DVD: gravado há seis anos, o registro em vídeo de Yamandu Costa deve ter, além de algumas de suas composições e versões mais recentes, entrevistas, bate-papos, bastidores e depoimentos relativos à carreira do instrumentista. O material está sendo finalizado pelo diretor René Goya e deve ser lançado nos próximos meses.

Aplicativo: a carreira do instrumentista terá uma central virtual a partir de março: um aplicativo será lançado para smartphones, com loja virtual, playlists, vídeos, toda a discografia do músico e, de brinde, um disco com mais de 20 músicas inéditas, gravadas na casa do artista, que será lançado aos poucos exclusivamente no app.



Yamandu Íntimo

Quarta e quinta-feira, às 21h.

StudioClio (José do Patrocínio, 698).

Ingressos: R$ 180, à venda no local.