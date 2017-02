Campeonato Catarinense 12/02/2017 | 12h36

Em manhã de chuva, Barroso e Metropolitano não saem do zero em Itajaí

Em jogo de poucas chances e muitos cartões, times empataram sem gols

Foto: Leandro Romano / Almirante Barroso

O Almirante Barroso e o Metropolitano entraram em campo pela quinta rodada do campeonato catarinense neste domingo de manhã, às 10h, e não conseguiram balançar as redes. O jogo no estádio Camilo Mussi, em Itajaí, ficou no zero a zero e nenhuma torcida pode comemorar o resultado.



A partida foi dura, com muitas faltas e poucas chances de gol. O gramado sintético do estádio foi castigado com muita chuva e ficou difícil de fazer a bola rolar. O Metropolitano abusou da marcação e levou sete cartões amarelos, enquanto o Barroso tentava pressionar fazendo valer o mando de campo, mas não conseguiu bater o goleiro Vilar. Na melhor oportunidade do time do Itajaí, Pedro Hulk anotou um gol que acabou anulado por impedimento.



Do lado do Verdão de Blumenau, uma pressão nos últimos minutos de partida foi a melhor das chances. No último lance da partida, o atacante Jean Moser recebeu bem dentro da área mas não conseguiu finalizar.



Na próxima rodada, o Metrô recebe o Inter de Lages em casa no domingo que vem, enquanto o Almirante Barroso vai até Criciúma encarar o Tigre.



Ficha técnica



ALMIRANTE BARROSO

Rodolfo, Nei, Robenval, Téssio e Adriano Chuva. Van Basty, Rodrigo Couto, Safira e Diogo Dolem (Abner). Jefferson Paulista (Caio) e Schwenck (Pedro Hulk).



METROPOLITANO

Vilar, Maranhão, Willian, Elton e Juninho. Mazinho, Elber (Alemão), Valkenedy e Thiago Cristian (Paulo Victor). Carrasco e Sabiá (Jean Moser).



Amarelos: Mazinho, Vilar, Sabiá, Maranhão, Thiago Cristian, Elber, Juninho (M) e Jefferson Paulista (A).

Local: Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.

Arbitragem: André Luiz Back, auxiliado por Ismael Rodrigo de Moura e Luciane Rodrigues dos Santos.