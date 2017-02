Em jogo de nove gols, Criciúma vence o Metropolitano por 5 a 4

carnaval de gols 25/02/2017 | 18h38 Atualizada em





Hélio Paraíba marcou o primeiro do Criciúma Foto: Caio Marcelo / Especial





Em uma partida de nove gols e um segundo tempo eletrizante, o Criciúma venceu o Metropolitano na tarde deste sábado, no Heriberto Hülse, de virada, pelo Catarinense. O primeiro tempo foi de um placar magro, 1 a 1, mas na etapa final foram sete gols, inclusive um contra, marcado por Valkenedy do Metropolitano.



Depois de uma saída de bola errada com Edson e Barreto, ela ficou com o Metro e Paulo mandou para o fundo da rede. Com dois minutos de jogo, o visitante estava à frente do placar, mas não conseguiu tomar conta do jogo. O Criciúma manteve o mesmo esquema na saída de bola, valorizando o toque até chegar ao ataque. Marlon fez bons cruzamentos pela esquerda, e Alex Maranhão e Caio Rangel apareceram bem pelo outro lado.



O volume de jogo foi todo do Tigre, que conseguiu o empate aos 12 minutos. Adalgiso Pitbull percebeu o avanço de Hélio Paraíba por trás dos zagueiros, recebeu sozinho e mandou para o gol. Vilar não conseguiu segurar o empate, e teve bastante trabalho no primeiro tempo. O Tigre balançou a rede mais uma vez, com Pitbull, mas a assistente Neusa Back apontou impedimento na jogada.



Chuva de gols



No intervalo, ninguém mexeu, mas o jogo foi outro na etapa final. Os dois times vieram abertos e teve chuva de gols. O Tigre passou à frente com Ricardinho aos 8 minutos e Diego Giaretta aos 14, mas o Metro não se deixou abalar. No primeiro lance dele na partida, Alemão diminuiu a vantagem aos 18, e Sabiá marcou mais duas vezes, aos 22 e 31, para passar à frente no placar.



O Metro comemorava mais uma vez a vantagem no marcador, mas um revés fez o jogo mudar novamente. Valkenedy foi afastar a bola e mandou contra o próprio gol, sem chances para Vilar. Já nos acréscimos, Caique fez o dele e garantiu a vitória do Tigre.



O próximo desafio do Criciúma é na quarta-feira, às 20h30min, contra o Tubarão. Esse jogo é válido pela sétima rodada, que teve a data alterada.



Ficha



Gols: Paulo (M), aos 2 minutos. Hélio Paraíba (C) aos 12. Nosegundo tempo, Ricardinho (C) aos 8 minutos, Diego Giaretta (C) aos 14, Alemão(M) aos 18, Sabiá (M) aos 22 e aos 31, Valkenedy contra aos 42 e Caíque aos 44.

Cartões amarelos: Hélio Paraíba (C) e Adalgiso Pitbull (C). Breno e Rodolfo (M)



Criciúma

Edson, Ricardinho, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto (Caique), Douglas Moreira e Alex Maranhão; Caio Rangel, Pitbull e Hélio Paraíba (Pimentinha)

Técnico: Deivid



Metropolitano

Vilar, Maranhão (Breno), Willian, Elton, Valkenedy, Rodolfo,Elber, Carrasco (Alemão), Sabiá, Mazinho, Paulo (Alisson)

Técnico: Cesar Paulista



Local: Heriberto Hülse – Criciúma

Arbitragem: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Neusa Ines Back e Clair Dapper

Público: 1.576

Renda: R$ 14,725



Leia mais:

Metropolitano vai a Criciúma e joga em busca da recuperação no Estadual

Criciúma sofre apagão, leva três gols em seis minutos e perde para o Inter

Deivid fala sobre adequações na escalação do Criciúma: "Sempre em manutenção"