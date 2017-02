Em horário especial, 432 pessoas são atendidas em Joinville para tirar dúvidas sobre FGTS

Contas inativas 15/02/2017 | 15h38

A Caixa Econômica Federal informou que 432 pessoas foram atendidas entre 9 e 11 horas desta quarta-feira nas 12 agências bancárias de Joinville. O atendimento segue até sexta-feira com horário diferenciado, as agências abrem com duas horas de antecedência para atender exclusivamente quem tem dúvidas sobre o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que começa em março. O atendimento para tirar dúvidas segue até 15 horas, mas a recomendação é chegar entre 9 e 11 horas, pois depois as agências prestam todos os outros serviços normalmente. No próximo sábado, as agências também abrirão entre 9 e 15 horas, exclusivamente para o assunto.



Na agência localizada na rua do Príncipe, no Centro, o movimento foi tranquilo na manhã desta quarta-feira, um dia após o anúncio do calendário de saques. Só havia fila do lado de fora para quem seria atendido a partir das 11 horas.



Segundo o gerente geral da agência Joinville, Elio Dallagnol, 70 pessoas foram atendidas ali entre 9 e 11 horas. Depois deste horário, Elio afirmou que o movimento para tirar dúvidas sobre FGTS aumentou muito. Ele acredita que menos da metade das pessoas que procuram a Caixa Econômica têm direito ao saque anunciado pelo Governo Federal em dezembro do ano passado. O saque só poderá ser feito por trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015.



A estimativa é de que Santa Catarina tenha 1,685 milhão de pessoas aptas a sacar o FGTS de contas inativas. O valor estimado do saldo no Estado é de R$2,19 bilhões.



Leudicreiri Batista, que está desempregada há seis meses, procurou uma agência da Caixa Econômica na manhã desta quarta-feira. O saque de contas inativas, entretanto, só poderá ser feito depois que duas empresas onde ela já trabalhou informarem o Ministério do Trabalho sobre sua demissão. Confiante de que poderá realizar o saque, Leudicreiri pretende usar o dinheiro apenas para pagar as dívidas.



- Acho que todo mundo ficou feliz. Ainda mais nesse momento de crise no Brasil, com tantas pessoas desempregadas - disse Leudicreiri, sobre a permissão para o saque de contas. Agora, ela terá que solicitar para suas antigas empregadoras a comunicação ao Ministério do Trabalho.





O gerente geral da agência Joinville, Elio Dallagnol, explica que o exemplo de Leudicreiri é muito comum. Muitas empresas acabam não informando o Ministério do Trabalho sobre as demissões de trabalhadores. Além de solicitar que a empresa faça a comunicação ao Ministério do Trabalho, o cliente também tem a opção de apresentar outros comprovantes, como: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT), Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho (TQRCT), Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho (THRCT), Retificação de Dados do Trabalhador (RDT) empregador, determinação judicial, ficha de registro de empregado, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou declaração do empregador. Para ser atendido e tirar dúvidas sobre o saque do FGTS, basta apresentar a CTPS e o Registro Geral (RG).



Veja as datas para os saques:



Nascidos em janeiro e fevereiro: sacam a partir de 10 março

Nascidos em março, abril, maio: sacam a partir de 10 de abril

Nascidos em junho, julho, agosto: sacam a partir de 12 de maio

Nascidos em setembro, outubro, novembro: sacam a partir de 16 em junho

Nascidos em dezembro: sacam a partir de 14 julho



Há algumas formas de sacar o saldo das contas inativas e podem variar de acordo com o valor a ser recebido pelo trabalhador. A Caixa orienta que os trabalhadores consultem o site www.caixa.gov.br/contasinativas ou o 0800 726 2017 para serem direcionados à melhor opção de pagamento antes de se dirigirem a um dos canais oferecidos. Clientes com Poupança Caixa terão os valores depositados automaticamente na conta individual (poupança vinculada a apenas um CPF) no primeiro dia do cronograma de acordo com o mês de seu aniversário. Clientes correntistas (contas 001 e 023) podem realizar a opção para crédito em conta pelo site das contas inativas ou pelo telesserviço.

Valor do saque: até R$1,5 mil

Local do saque: terminal de autoatendimento da Caixa

Documentos necessários: senha do Cartão do Cidadão



Valor do saque: entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil

Local do saque: lotéricas e correspondentes Caixa Aqui

Documentos necessários: Cartão do Cidadão, senha e documento de identificação com foto (RG, CTPS, carteira de habilitação)



Valor do saque: acima de R$ 3 mil

Local do saque: agências da Caixa

Documentos necessários: documentos de identificação



Valor do saque: acima de R$ 10 mil

Local do saque: agências da Caixa

Documentos necessários: CTPS ou documento que comprove a extinção do vínculo do trabalho