Em busca da recuperação, Brusque recebe o Tubarão pela quarta rodada do Catarinense

Futebol 08/02/2017 | 07h32

Um recomeço. É assim que o técnico Luís Roberto Magalhães, o Pingo, encara o retorno ao comando do Brusque. Depois de bater na trave com a equipe na luta por uma vaga ao quadrangular semifinal do Campeonato Catarinense de 2014 (ficou um ponto atrás do Figueirense, quarto colocado), ele aceitou uma proposta do Avaí e trocou o Vale do Itajaí pela Capital.



A campanha construída em 10 jogos, com quatro vitórias, três empates e três derrotas, não teve sequência e culminou no rebaixamento do Brusque. Três anos depois, o treinador acusa o golpe. E hoje no primeiro teste neste regresso, diante do Tubarão, às 20h30min, no Estádio Augusto Bauer, o treinador tenta recuperar o carinho do torcedor.



Com apenas dois dias de trabalho, o novo comandante não mexeu muito na equipe. Em alguns trabalhos táticos, alterou o esquema tático – trocou o 4-2-3-1 implantando por Mauro Ovelha e adotou o 4-4-2 que tanto gosta, com especial trato à posse de bola – e deixou o time mais ofensivo, com a escalação de dois atacantes, com a entrada de Ricardo Lobo para jogar ao lado de Jonatas Belusso.



A defesa, que sofreu seis gols nos últimos dois jogos, foi mantida. A principal mudança tática em relação ao time que enfrentou o Metropolitano no domingo é o retorno do experiente Carlos Alberto à lateral. Hoje não será a noite de estreia do lateral João Carlos e do zagueiro Willames. Os dois ex-jogadores do Campinense-PB não tiveram a documentação regularizada.



O Tubarão, por sua vez, vem ao Vale sob pressão. Com apenas um ponto, a equipe do Sul do Estado é a lanterna do Estadual e, ao lado de Almirante Barroso e Joinville, é uma dos três que ainda não venceu.





BRUSQUE

Rodolpho; Carlos Alberto, Cleyton, Neguete e Willian; Mineiro, Pedrinho, Leílson

e Assis; Jonatas Belusso

e Ricardo Lobo.

Técnico: Pingo.

TUBARÃO

Jandrei; Alex Santos, Gustavo Bastos, Gerson e Arthur Henrique; R. Conceição, Paulinho e Calyson; Rentería, Valdo Bacabal e Rafael Ratão.

Técnico: Marcelo Mabília.

Data: nesta quarta-feira, 20h30min

Local: Estádio Augusto Bauer. Arbitragem: Fernando Henrique de Medeiros Miranda, auxiliado por Fabiano Coelho da Silva

e Eder Miguel Sacco.

Ingressos: Geral e arquibancada descoberta, R$ 20; coberta,

R$ 40, e cadeiras, R$ 60.