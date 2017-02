Efeito Pingo? Brusque salta de sétimo para vice-líder após uma semana com novo treinador

Catarinense 2017 13/02/2017 | 20h34

Motivação? Competência? Sorte? Trabalho? Trocadilho à parte, o momento vivido pelo Brusque tem um pingo de cada. No intervalo de uma semana, desde o retorno de Luís Roberto Magalhães, o Pingo, ao comando técnico da equipe, o clube do Vale trocou a campanha irregular das três primeiras rodadas por duas vitórias consecutivas.



O Brusque deixou para trás a sétima posição na tabela de classificação e inicia esta semana como o principal perseguidor do Avaí, com quatro pontos a menos que o líder do Campeonato Catarinense. No próximo domingo, os dois se encontram na Ressacada, num duelo que pode mudar o cenário do primeiro turno do Estadual.



O que aconteceu nestes dias? O comandante responde:



— Recuperamos jogadores que não vinham bem. O grupo tem atletas de qualidade, experientes e inteligentes. Dei moral para o elenco e eles retomaram a confiança. Falta muita coisa, muito ajuste ainda, mas eles assimilaram bem a nossa proposta de trabalho.



Antes da chegada Pingo, em três jogos o time havia marcado dois gols e sofrido sete. Com ele no comando, os números se inverteram. A equipe balançou as redes adversárias três vezes e foi buscar a bola no fundo da meta uma única vez, engatando dois triunfos seguidos.



— Nosso time joga com a marcação adiantada, então, ajustei lá atrás primeiro, na defesa. Consegui fazer o time jogar um pouco mais junto, aproximando os três setores. Tanto que dificilmente somos atacados por dentro — comenta, apontando que os lances de perigo contra o Brusque são em bolas altas e lançamentos na área, questões que ainda trabalha para corrigir.



Nas redes sociais o reconhecimento do trabalho é natural. “Parabéns ao Brusque! Pingo é um baita treinador”. “Esse Pingo faz coisa. O cara é um monstro sagrado!”. Esses são alguns dos comentários publicados por torcedores do Brusque na fanpage do clube no Facebook após o triunfo diante da Chapecoense no último sábado.



É só o começo do trabalho, mas o momento é, de certa forma, de redenção. Treinador e torcedor viveram momentos de tensão em 2014, quando Pingo deixou o clube em meio ao Estadual — após não conquistar a classificação para o quadrangular semifinal — para comandar o Avaí. O rótulo de sensação da primeira fase da competição acabou substituído pelo de rebaixado – ao lado do Juventus, de Jaraguá do Sul – ao fim do hexagonal. Três temporadas depois, Pingo vai reconquistando o coração do apaixonado torcedor brusquense.



— Futebol é resultado. O importante é que o torcedor está apoiando muito e isso me deixa muito feliz. O carinho do torcedor sempre tive. Ele estava chateado, mas está passando — diz.



O desempenho foi premiado ontem com a eleição para compor a Seleção da Rodada.



SEMANA DECISIVA PARA O BRUSQUE, COMEÇANDO

COM DUELO PELA COPA DO BRASIL



Esta será uma semana de jogos decisivos para o clube do Vale. Antes de começar a pensar no Avaí, Pingo e seus comandados têm uma missão importante. Quinta-feira, o Brusque enfrenta o Remo no Estádio Augusto Bauer pela primeira fase da Copa do Brasil. Conforme o novo regulamento da competição, será um jogo único e os brusquenses precisam da vitória para avançar. Qualquer outro resultado, a vaga na segunda fase fica com o time do Pará.



Além de se tratar de um torneio nacional, uma boa campanha na Copa do Brasil representa relevância e receita aos cofres do clube. Para jogar esta fase, o Brusque já recebeu R$ 225 mil da Confederação Brasileira de Futebol.



Quem passar do duelo entre Brusque e Remo, enfrentará o Corinthians na segunda fase e embolsará nada menos que R$ 283,5 mil como premiação, conforme dados confirmados por um dirigente brusquense.



Logo, o confronto diante dos paraenses é tido como uma final para o clube do Vale:



— É início de temporada e temos que entrar com tudo, sem escolher competição. Quanto mais jogos fizermos com a mesma equipe, melhor. O negócio é focar em cada partida. Trabalhar, corrigir as falhas cometidas nos jogos contra Tubarão e Chapecoense e errar o menos possível — pontua o treinador.