Eclipse solar poderá ser visto de Santa Catarina neste domingo 

É recomendado observar o fenômeno com lentes de solda, para evitar danos à retina Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

Na manhã deste domingo de Carnaval, 26, ocorre um eclipse solar parcial que poderá ser observado de Santa Catarina. Durante o fenômeno, que está previsto para começar por volta das 9h50min, a lua deve encobrir até 55% do sol. A última vez que um eclipse pode ser visto da região foi há 10 anos, quando 25% da estrela ficou encoberta.

Quem quiser entender mais sobre o eclipse pode participar da observação na Av. Beira-Mar Norte, em Florianópolis, das 9h30min às 13h, o evento faz parte da programação do grupo Observações Astronômicas e Tópicos de Física Moderna, projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) de São José. Marcelo Schappo, coordenador do projeto, explica o fenômeno:

— O evento ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a visão que temos da nossa estrela mais próxima. Por consequência, percebe-se um escurecimento do ambiente pela diminuição da incidência de luz solar.

Simulação divulgada pela Nasa mostra as regiões que poderão observar o eclipse

O eclipse poderá ser visto a olho nu, mas Shappo alerta que é importante não olhar diretamente para o Sol, já que a radiação pode causar danos temporários ou permanentes à retina. A recomendação é utilizar vidros de solda com tonalidade 14 para colocar na frente dos olhos, o material custa cerca de R$ 2 e pode ser encontrado na internet ou em lojas de materiais de ferragens e construção.

Durante a observação na Av. Beira-Mar Norte, estarão disponíveis telescópios, pelos quais será possível ver, além do eclipse, as manchas solares na superfície da estrela. Caso o tempo esteja nublado, os organizadores estarão de plantão no local, já em caso de chuva contínua, o evento será cancelado.

No Hemisfério Norte, a expectativa é pelo dia 21 de agosto deste ano, quando um eclipse total poderá ser visto na maior parte das regiões. Em Santa Catarina, a próxima oportunidade de ver um fenômeno como esse será em 2019, com obscurecimento de 36%.

Confira os horários em que o fenômeno poderá ser visto em SC:

Agende-se:



O quê: observação do eclipse solar parcial

Quando: domingo de Carnaval, das 9h30min às 13h

Onde: Bolsão do trapiche da Av. Beiramar Norte, em Florianópolis

Informações: Prof. Marcelo Girardi Schappo - marcelo.schappo@ifsc.edu.br

