Duas pessoas morrem em acidentes nas estradas federais de SC

Trânsito 08/02/2017 | 06h24 Atualizada em

Duas pessoas perderam a vida entre a tarde e noite da última terça-feira nas estradas federais de Santa Catarina. O primeiro acidente foi registrado na tarde de ontem, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí. Um ciclista de apenas 24 anos morreu enquanto pedalava no km 173 da rodovia. Já o segundo acidente resultou na morte de um motociclista de 19 anos. A vítima trafegava na BR-101 em Itajaí, no Litoral Norte.

Por volta das 14h30min, na BR-470, o ciclista andava às margens da rodovia quando foi atingido por um carro GM/Corsa. Conforme a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rio do Sul, que atendeu a ocorrência, o condutor do veículo permaneceu no local e prestou depoimento. O socorro foi acionado, mas o jovem morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Já na BR-101, a colisão foi registrada no km 115 às 18h20min. Segundo o relatório da PRF, um carro GM/Spin colidiu na traseira da motocicleta, uma CG/Titan. O vítima morreu ainda no local.

