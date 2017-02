Doze cidades demonstram interesse em ter novos times na MLS

Crescimento 01/02/2017 | 14h37 Atualizada em

A Major League Soccer já tem 22 times ativos e tem mais dois por começar a jogar — Los Angeles FC e Miami, previstos para 2018. Mesmo assim, o processo de expansão da liga profissional de futebol dos Estados Unidos não parou. Nesta semana, doze cidades americanas indicaram interesse em receber uma franquia: Charlotte, Cincinnati, Detroit, Indianapolis, Nashville, Phoenix, Raleigh, Sacramento, St. Louis, San Antonio, San Diego e Tampa.

A ideia atual da MLS é aceitar quatro novos times. Assim, a liga teria 28 integrantes até o início da próxima década. De 2015 para cá, foram adicionadas seis novas franquias.

Times atuais da MLS (ano de fundação)



Columbus Crew (1996)

DC United (1996)

New England Revolution (1996)

New York Red Bulls (1996)

Colorado Rapids (1996)

FC Dallas (1996)

Los Angeles Galaxy (1996)

San Jose Earthquakes (1996)

Sporting Kansas City (1996)

Chicago Fire (1998)

Real Salt Lake (2005)

Houston Dynamo (2006)

Toronto FC (2007)

Seattle Sounders (2009)

Philadelphia Union (2010)

Portland Timbers (2011)

Vancouver Whitecaps (2011)

Montreal Impact (2012)

New York City FC (2015)

Orlando City SC (2015)

Atlanta United (2017)

Minnesota United (2017)

Times confirmados (ano de início)

Los Angeles FC (2018)

Miami (nome a definir/2018)

Times extintos (período de duração)

Chivas USA (2005-2014)

Miami Fusion (1998-2001)

Tampa Bay Munity (1996-2001)