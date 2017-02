Domingo é de sol, mas calorão deve provocar pancadas de chuva entre a tarde e a noite em SC

De olho no tempo 18/02/2017 | 22h24 Atualizada em

O primeiro dia sem horário de verão no Sul do país será de sol e temperaturas elevadas em Santa Catarina. Com o calorão, no entanto, fica o alerta para o risco de pancadas de "chuva de verão" entre a tarde e a noite. Cidades mais próximas do Rio Grande do Sul têm maior chance de instabilidade até o fim do domingo. Para as demais áreas, a possibilidade de chuva é menor.

Segundo a técnica em meteorologia Bianca Souza, o calor pode alcançar os 36°C à tarde.

— É um repeteco das condições do tempo em relação aos dias anteriores. O sol vai aparecer bastante no domingo, com as temperaturas entre 33°C e 36°C na maior parte das cidades. Vale destacar que as cidades da região Sul podem registrar temperaturas até maiores. E no fim do dia há chance de chuva nas cidades mais próximas ao Rio Grande do Sul, ficando as demais regiões com chance de chuva menor — explica Bianca.

Imagem de satélite ao meio-dia deste sábado mostrou poucas nuvens sobre Santa Catarina Foto: Reprodução / Imagem de satélite

A Epagri/Criam, que monitora o tempo em Santa Catarina, alerta ainda para o risco de temporais isolados.

Veja a previsão por regiões:

LITORAL NORTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 38ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Para o início da próxima semana, a previsão indica tempo firme na segunda e na terça-feira. Os dois dias ainda podem ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O calorão segue forte, com marcas acima dos 30°C.



