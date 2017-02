Dois mil evacuados no centro da Colômbia por risco de inundações

Bogota 22/02/2017 | 22h17

Duas mil pessoas foram evacuadas por precaução nesta quarta-feira no centro da Colômbia devido às fortes chuvas, informou a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).

Habitantes do município de Rivera, no departamento de Huila, foram obrigados a deixar suas casas após um "alerta vermelho" ante "possíveis cheias e uma nova enxurrada torrencial do rio Frio", indicou a entidade em um comunicado.

O Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais da Colômbia (IDEAM) decretou o alerta pelos "efeitos das intensas chuvas apresentadas durante as últimas horas nessa região", acrescentou.

A UNGRD informou sobre a morte de uma pessoa e o desaparecimento de outras duas no município de Gachetá, departamento de Cundinamarca (centro), após a cheia do rio Amuladero.

* AFP