Dois fugitivos da Penitenciária de Blumenau são detidos e outro é baleado e morto em confronto

Segurança 07/02/2017 | 07h33

Três dos sete detentos da Penitenciária Industrial de Blumenau que estavam foragidos foram encontrados nesta segunda-feira à noite. Agentes da Polícia Militar e do Departamento de Administração Prisional (Deap) os localizaram na região do Belchior Baixo, em Gaspar, na Rua João Deschamps.



José Rodolfo Gonçalves Fernandes, Claudinei Machado e Fernando Mendes de Paulo entraram em confronto com os agentes e houve troca de tiros. Claudinei e Fernando foram baleados e conduzidos ao Hospital Santo Antônio com ferimentos. José Rodolfo acabou sendo alvejado e morreu no local do confronto.



Com a morte de um e detenção de dois foragidos, além da captura Diego Matheus da Silva logo após a fuga na segunda-feira à tarde, ainda são quatro os detentos foragidos da penitenciária: Amarildo da Silva, Lucas de Siqueira, Leudivan Nunes e Tiago de Jesus Godoi.