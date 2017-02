Dois assaltos são registrados em Blumenau

Segurança 24/02/2017 | 10h10

Um homem de 34 anos teve a residência invadida na manhã de quinta-feira na Rua Matias Herkenhoff, na Velha, em Blumenau. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava no trabalho quando recebeu uma ligação da empregada doméstica, por volta das 11h30min, informando que dois homens armados com facão teriam assaltado a casa e levado diversos objetos. A dupla teria fugido em um carro Sandero, com placas de Blumenau.



O segundo assalto em Blumenau aconteceu na Rua Francisco Vahldieck, às 21h. Um jovem de 20 anos caminhava pela rua quando foi abordado por um homem que fez menção de estar armado e fugiu levando o celular da vítima. Após serem acionados, os policiais militares fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.