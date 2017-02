Diversidade musical marca o sábado de Carnaval em Laguna, no Sul de SC

Folia 25/02/2017 | 23h06

Uma multidão vestida de cor-de-rosa aproveitou este sábado de Carnaval em Laguna, no sul de Santa Catarina. Com abadás customizados, os foliões do Bloko Rosa, o segundo maior da cidade - só perde para o da Pracinha que sai neste domingo à tarde - se concentraram na Praça Chico Pinho desde às 14h. Foram vendidos os 6 mil ingressos para a área de concentração, que teve apresentações do Dj Jesus Luz, o ex da Madonna, e a presença do ator global Caio Castro. Quando o trio elétrico saiu pela orla da Praia do Mar Grosso, cerca de 85 mil aproveitaram a festa, estimam os organizadores do evento. A Polícia Militar (PM) não fez levantamento do público.



Embalada pelo 'Quando ela bate com a bunda no chão", trecho da música do MC Kevinho que foi uma das mais tocadas, a plateia era composta por diversas faixas etárias. Gabriela Schuelter, 16 anos, estava com mais duas amigas e curtia o bloco pela primeira vez. As três vieram de táxi de Braço do Norte, cidade a 50 quilômetros de Laguna, e prometem voltar nos próximos anos.



O clima dos blocos de rua de Laguna é o que faz Renato Willian, 40 anos, vir há pelo menos 25 anos para o Carnaval da cidade do Litoral Sul. O morador de Tubarão, acompanhado de um grupo de 10 amigos, diz que para ele esse é o melhor Carnaval de SC.



Muitos foliões aguardaram ansiosos por Caio Castro, que chegou por volta das 19h30min e evitou falar com a imprensa. Sobre o post que publicou imitando a Globeleza, disse que não imaginou tamanha repercussão. Esse foi o primeiro Carnaval do global em Laguna.



Uma das novidades deste ano foi a homenagem à Chapecoense nos abadás. Além do "Força Chape" estampado nas camisetas, houve um momento em que a plateia toda cantou o hino de apoio ao clube catarinense, "Vamos, vamos, Chape". Outro homenageado foi Anselmo Silva Joaquim, chamado de Poliba. O morador de Laguna sempre escolhia uma fantasia irreverente para participar da festa. No ano passado foi de Farol de Santa Marta. Considerado a musa do Bloko Rosa, faleceu no ano passado e uma estátua sua, com aproximadamente quatro metros, guiou o trio elétrico pela orla da Praia do Mar Grosso.



O trio do Bloko Rosa ganhou as ruas às 20h40 e deve seguir até 00h30min.. No circuito, o trio teve a companhia de carros de outros blocos, como o Bebethudo, e de grupos que fizeram suas festas particulares na orla, com carros de som, das sacadas dos prédios e com músicas de diferentes estilos. Até um bailão com música gauchesca ganhou a principal rua do Carnaval de Laguna. A festa na cidade é democrática e está longe de ser restrita a marchinhas.



