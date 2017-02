Diretoria do Brusque discute detalhes do jogo contra o Corinthians

Copa do Brasil 17/02/2017 | 20h49

Após a classificação do Brusque à segunda fase da Copa do Brasil, que colocou o Corinthians na rota do time do Vale, as redes sociais foram tomadas por rumores de que o confronto poderia ocorrer em outra cidade. As especulações davam conta de que a direção brusquense poderia vencer o mando de campo e atuar num estádio maior, visando uma bilheteria mais polpuda.

O presidente do clube, Danilo Rezini, desconversa. E é pontual:

— Minha definição é por jogar em Brusque. A torcida e a cidade de Brusque merecem receber um jogo assim, histórico.

:: Confira lance a lance como foi o jogo que garantiu a vaga ao Brusque



Outro dirigente ouvido pela reportagem afirma que o clube foi procurado por três agências de publicidade para estampar patrocínios pontuais, por conta da visibilidade que o confronto terá. A conversa ainda é embrionária, não teria evoluído para valores e nem sequer o nome das marcas interessadas.

Uma reunião foi marcada para segunda-feira, às 17h, na secretaria do clube, para tratar dos detalhes do duelo, como o local, preços dos ingressos e demais.