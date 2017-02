Diminui superfície onde borboleta-monarca hiberna no México

México 09/02/2017 | 20h01

A superfície ocupada pela borboleta-monarca para hibernar no México diminuiu 27,4% na temporada 2016-2017 em comparação com o período anterior, principalmente devido a condições meteorológicas extremas que danificaram as florestas - disse o governo nesta quinta-feira (9).

As colônias de mariposas ocuparam 2,91 hectares de florestas, contra os 4,01 hectares da temporada 2015-2016, segundo uma medição elaborada pelas organizações públicas e privadas durante a segunda metade de dezembro de 2016.

"As causas dessa diminuição são, principalmente, os eventos climatológicos extremos", disse à imprensa o comissário nacional de áreas naturais protegidas do México, Alejandro del Mazo.

A chegada de frentes frias e de fortes nevascas afetou ao menos 100 hectares de florestas, que constituem o hábitat dessa espécie durante seu período de hibernação. O fenômeno pode estar relacionado com as mudanças climáticas, acrescentou Del Mazo.

"Houve uma mortandade de borboletas-monarca na temporada passada, e isso, sem dúvida, é uma das principais causas da diminuição", afirmou.

A medição foi realizada em 13 colônias de borboletas, sete delas no estado de Michoacán (oeste) e seis no estado do México (centro).

As borboletas-monarca chegam às florestas mexicanas depois de voar mais de 4.000 km a partir do sul do Canadá.

Outros fatores que afetam a sobrevivência dessa espécie são o uso de pesticidas e cultivos transgênicos que eliminam a planta Asclepias, sua principal fonte de alimento.

Da mesma forma, o desmatamento gerado pela mudança no uso dos solos destinados à agricultura, ou à mineração, assim como o corte ilegal de árvores, ameaçam seu hábitat, disse Del Mazo.

jla/yo/sgf/db/tt