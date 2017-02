DIC de Blumenau prende outros dois integrantes de quadrilha que roubava carros de luxo

Operação Taquaruçu 03/02/2017 | 19h21

A Polícia Civil de Blumenau deflagrou a terceira fase da Operação Taquaruçu, da Divisão de Repressão a Roubos da Divisão de Investigação Criminal (DIC), nesta sexta-feira aoque apurou crimes de roubos de carros de luxo na região do Vale do Itajaí. Ao todo nove suspeitos de integrarem a associação criminosa armada, que contava com a participação de adolescentes, foram indiciados.Um jovem de 19 anos foi preso por volta das 15h na Rua Gibraltar, no bairro Passo Manso, em Blumenau. Segundo o delegado responsável pela divisão, Egídio Ferrari, Gustavo Andrei Bachmann foi preso pelo. O autor foi reconhecido pelas vítimas e apontado pelo adolescente, coautor do crime, como a pessoa que o levou até o local do roubo e responsável por resgatá-lo em seguida, antes da chegada da polícia.A segunda prisão desta sexta-feira aconteceu no Oeste de Santa Catarina. Com o apoio da Divisão de Investigação Criminal de São Miguel do Oeste, Ezidoro Antônio Funez, 54 anos,foi preso após investigações da DIC de Blumenau.Ezidoro é dono de uma loja de autopeças na cidade do Oeste, a Import Car, e havia encomendado 20 caminhonetes aos criminosos, sendo quepor ele e as peças revendidas, de acordo com investigações. Ezidoro já havia sido preso em julho de 2011 por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.