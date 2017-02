Dia de Iemanjá: veja a programação em Santa Catarina

Nossa Senhora dos Navegantes 02/02/2017 | 12h08 Atualizada em

Dorival Caymmi já cantava que dia 2 de fevereiro é dia de festa no mar. Assim como o cantor da música popular brasileira (MPB), muitas pessoas querem ser as primeiras a saudar Iemanjá, a rainha do mar do sincretismo religioso brasileiro. No catolicismo, é conhecida por Nossa Senhora dos Navegantes. Veja a programação dos festejos em Santa Catarina:

NAVEGANTES



Começou na última sexta-feira, 27, e segue até o próximo domingo mais uma edição da tradicional Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. O evento, criado para homenagear a padroeira dos que navegam pelo mar, completa 121 anos de história.

Serão 10 dias de festejo, com destaque para novenas, missas, atrações musicais, gastronomia variada e duas procissões, uma por terra e outra por mar. O ponto alto da festa será no domingo, quando acontece a missa e, logo em seguida, a procissão fluvial com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, sendo acompanhada por dezenas de embarcações pelas águas do Rio Itajaí-açu.

Confira a programação:

2/02 – Quinta-feira

10h30 – Santa Missa

12h – Almoço: Buffett e Churrasco

15h – Terço

19h30 – Santa Missa ¿Estrela do Mar, farol que nos ilumina até Jesus Cristo¿, seguida por Procissão Terrestre no entorno do Santuário.

Promoção da noite: Churrasco e Espetinho



03/02 – Sexta-feira

19h30 – Santa Missa "Senhora da Saúde, leva-nos à cura em teu filho Jesus"

Promoção da Noite: Noite Italiana e Espetinho

22h – Show: João Luiz



04/02 – Sábado

19h30 – Santa Missa "Maria, Mãe de tantas faces, ensina-nos a anunciar o Evangelho"

Promoção da noite: Risoto de frutos do mar, Churrasco e Espetinho

22h – Show: Randall e Gabriel Lobo



05/02 – Domingo

10h – Santa Missa com a presença dos Festeiros

12h – Almoço: Buffet e Churrasco

16h – Missa dos Romeiros, com a presença de Dom Rafael Biernaski, Bispo Diocesano.

Procissão fluvial pelo rio Itajaí-açú, com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes.

21h – Show Nacional: Anjos de Resgate

Promoção da noite: Churrasco e Espetinho



FLORIANÓPOLIS

Cacupé

Uma das procissões marítimas mais tradicionais de Florianópolis acontece no domingo, 5, no distrito de Santo Antônio de Lisboa. Nas homenagens do ano passado, foram 35 barcos. Para este ano, os pescadores esperam pelo menos 50 embarcações homenageando a padroeira dos marinheiros.

A procissão com os barcos levando a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes começa às 9h, com saída da Capela Santa Cruz, no Cacupé. Irão até o bairro João Paulo, depois seguem até o bico do Sambaqui, retornando ao Cacupé. Às 11h, será rezada uma missa campal. Em seguida, a imagem volta à capela e haverá um almoço de confraternização.



Lagoa da Conceição

A procissão sai às 15h da ponte das Rendeiras. Serão entre 20 e 30 barcos, sendo dez da cooperativa do Rio Vermelho, dez da cooperativa da Lagoa e os demais particulares. Conforme Bruno Laureano, um dos barqueiros da procissão, sempre tem espaço para um passageiro entrar no barco de graça.

As embarcações saem da ponte da Lagoa, vão até o final da Avenida das Rendeiras, entram no canal da Barra, atravessam de novo a lagoa, voltam pelo Canto dos Araçás e por fim desembarcam na Lagoa, onde a imagem retorna para a igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, onde haverá uma missa.



Já a procissão da Costa da Lagoa não está confirmada. Conforme os pescadores, a igreja está com muitas dívidas e precisa usar os recursos disponíveis para reformar o salão paroquial. Caso não aconteçam as homenagens na Costa, é possível que os barcos se juntem à procissão da Lagoa.

Campeche

Com apresentações de diversos grupos culturais a partir das 16h30min e procissão em direção à raia do Campeche às 19h30min, acontece nesta quinta-feira, 2, a celebração à rainha das águas. Para promover a confraternização, a harmonia, a paz e a união — o mais dileto presente desejado por Iemanjá — é que grupos culturais, povo de Santo e comunidade do Campeche organizam a festa. Entre os grupos artísticos que participam estão o Las Margens (Rap), o N¿Zambi (Capoeira Angola) e o Afoxé Amigos do Katendê.

O presentes a serem entregues nas águas do Campeche devem ser de materiais naturais, como flores, sem elementos plásticos, metais, vidros, ou similares, que podem matar centenas de animais marinhos além de sujar as águas. A concentração e as apresentações acontecem na praça Marco do Campeche – esquina da Rua da Capela com a Avenida Pequeno Príncipe (Pracinha da Pequeno Príncipe), de onde sai a procissão em direção à praia.

LAGUNA

Na quinta-feira, 2, feriado municipal em Laguna, grupos irão promover, em frente à Praça do Villa, no Mar Grosso, homenagens para Iemanjá. As festividades começam com carreata pela cidade, a partir das 19h30min. Às 20h30min a imagem chega na tenda montada na praia, com gira festiva.

Por volta das 22 horas, tem entrega das oferendas no mar. Em seguida, queima de fogos. A tenda de umbanda Caboclo Sete Flechas é que está organizando as homenagens, através do pai Ney Machado, do Núcleo de Estudos Religião e Sociedade. Mais informações: (48) 99615-5593.



