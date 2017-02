Dezoito imigrantes entram em Melilla após pular barreira no Marrocos

Madri 06/02/2017 | 13h55

Dezoito imigrantes conseguiram escalar, nesta segunda-feira (06), a barreira que separa o Marrocos do enclave espanhol norte-africano de Melilla, segundo autoridades locais.

Cerca de 100 imigrantes subsaarianos se dirigiram até a barreira por volta das 07H40 (04H40 de Brasília), disse à AFP uma porta-voz da delegação do governo espanhol em Melilla.

Aproximadamente 40 imigrantes conseguiram escapar das forças de segurança marroquinas e alcançar a barreira. A partir dali, 18 conseguiram escalar e se dirigir ao Centro de Permanência Temporária de Imigrantes (CETI), local onde podem apresentar um pedido de asilo, informou a delegação do governo.

Durante o ocorrido um policial e um guarda civil ficaram feridos, assim como uma marroquina, que levou uma pedrada enquanto se disponibilizava a cruzar legalmente a fronteira.

Dois imigrantes tiveram que ser levados ao hospital, um deles por ferimentos no rosto e possíveis fraturas em ossos faciais, e o outro por ferimentos que não indicam gravidade, ressaltou a delegação em um comunicado.

Os enclaves espanhóis no Marrocos, Ceuta e Melilla, são as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia (UE) e a África. Nos últimos anos, milhares de imigrantes têm acessado esses territórios saltando as barreiras que os separam do território marroquino.

A última dessas tentativas tinha ocorrido no dia 13 de outubro de 2016, quando uma centena de imigrantes africanos conseguiu ultrapassar a barreira.

Em Ceuta, a Polícia repeliu em 1º de janeiro mil imigrantes que tentavam chegar ao território espanhol.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 13.200 imigrantes chegaram à Espanha em 2016, dos quais mais de 5.000 utilizaram a via terrestre.

