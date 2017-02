Destaque do Figueirense no Estadual, Dudu desfalca o time contra o Tubarão

Baixa 23/02/2017 | 19h10 Atualizada em

Um dos destaques do Figueirense na temporada, o lateral-direito Dudu, de 19 anos, desfalca o time no duelo deste sábado, às 10h, contra o Tubarão, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. O atleta levou o terceiro cartão amarelo no clássico com o Avaí e cumprirá suspensão. Dudu atuou em todas as partidas do Furacão neste Estadual, somando mais de 600 minutos.

Para o lugar do jogador, Weldinho pode voltar a ser opção. Ele está recuperado de uma lesão na coxa, sofrida no final de janeiro. Mas, nada impede que o técnico Márcio Goiano arme o time de uma outra forma. Contra o Avaí, o comandante surpreendeu e colocou o volante Juliano na lateral esquerda, já que Marlon e João Paulo estão no departamento médico.

Falando em DM, quem está perto de voltar aos trabalhos com bola é o zagueiro Marquinhos. Ele e o também zagueiro Leandro Almeida já estão no chamado trabalho de transição e logo podem ficar à disposição de Goiano.

Contra o Peixe, Zé Love também deve ficar de fora. O atacante segue fazendo reforço muscular.

Ingressos à venda

Os bilhetes para o confronto deste sábado já estão sendo comercializados na Capital. O clube lançou uma promoção para os setores descobertos. Quem comprar ingresso com a camisa alvinegra pagará R$ 30 (limite de cinco unidades por pessoa). No setor coberto, o preço é de R$ 120 (R$ 60 meia). Os visitantes também pagam R$ 60 (R$ 30 meia).

Fora da disputa pelo título do turno, o Figueirense tem nove pontos e ocupa o sexto lugar na tabela de classificação. Já o Tubarão é o lanterna, com quatro pontos.

***Com informações do repórter Kadu Reis, da CBN Diário.

