Desembargadora nega recurso do Sintrasem e mantém a ilegalidade da greve em Florianópolis

Moacir Pereira 10/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Desembargadora Vera Copetti, do tribunal de Justiça, indeferiu recurso do Sintrasem, requerendo suspensão da liminar que decretou a greve ilegal e determinou imediata volta ao trabalho dos servidores de Florianópolis. Enfatizou: "O exercício da greve deve coexistir com a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos, especialmente, no que toca às áreas de maior demanda pela sociedade, tais como saúde e educação, indispensáveis à vida digna da população local. (...) Manifesto descumprimento das disposições da Lei de Greve e da decisão liminar". Há 10 dias os grevistas desacreditam a Justiça de Santa Catarina.

Reforma?

Depois de ter enviado proposta à Assembleia Legislativa prevendo a extinção da Companhia de Habitação de Santa Catarina (Cohab), o governador Raimundo Colombo assinou uma Medida Provisória que transforma uma Diretoria da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação em Secretaria Executiva.

Procuradoria

Presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, Luciano Naschenweng, entregou documento ao governador Raimundo Colombo, pedindo para que seja nomeado o candidato mais votado nas eleições do novo procurador-geral de Justiça de Santa Catarina. Dois candidatos disputam: o atual Sandro José Neis e e o ex-procurador-geral Gercino Gomes Neto. A eleição será no dia 3 de março.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Associação Comercial e Industrial de Brusque cria a primeira Escola de Negócios de SC



Aumento do número de homicídios no Estado assusta catarinenses



Novo hotel está sendo construído no alto do morro da Lagoa da Conceição