Depois da maratona fora, Criciúma se prepara para semana com três jogos em casa

A torcida, que andava com saudade de ver o Criciúma jogar em casa, vai ter uma overdose essa semana. O Tigre tem partidas pela Copa do Brasil, Primeira Liga e Catarinense, e faz promoção de ingressos para lotar o Heriberto Hülse. Com as três competições em andamento, todo o elenco deve ser aproveitado, mais uma chance pro torcedor ver de perto os jogadores da temporada.



Na tarde desta segunda-feira, o Criciúma apresentou um reforço, o lateral-direito Diogo Mateus. Ele já vinha treinando com o grupo e está no BID desde a semana passada, mas agora passa a integrar oficialmente o elenco carvoeiro. Ele não deve participar dos próximos jogos do Tigre, e disputa a vaga na direta com Maicon Silva.



De olho na programação da semana, na quarta-feira, o Criciúma recebe o Altos do Piauí às 19h30min. Quem vencer avança para a próxima fase da Copa do Brasil, e para contar com o apoio da torcida, a direção realiza promoção de ingressos. A entrada vai custar R$ 20 para a arquibancada, e o sócio em dia pode levar um acompanhante com o ticket a R$ 10.



Já na quinta-feira, um time misto deve enfrentar o Inter às 21h30min, pela Primeira Liga. O time gaúcho já está classificado para a próxima fase, e o Criciúma cumpre a tabela do campeonato. No sábado, mais uma vez o Tigre entra em campo, dessa vez pelo Catarinense. Na busca pelo título do turno, os donos da casa recebem o Metropolitano, às 16h30min.



