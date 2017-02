Del Nero se diz otimista com Tite: "Vamos ser hexa, ninguém vai nos bater"

Confiança 16/02/2017 | 16h02 Atualizada em

A campanha irretocável da Seleção Brasileira nas Eliminatórias desde que Tite assumiu a equipe tem deixado eufórico o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. No discurso durante a cerimônia de entrega dos escudos da Fifa aos árbitros brasileiros do quadro internacional, o dirigente aproveitou a oportunidade para exaltar o trabalho do treinador e da comissão técnica, fazendo a previsão de título na Rússia, em 2018.

– Não é por acaso que estão em primeiro lugar. Eles estão porque estudam muito, trabalham muito. Nunca vi treinador chegar aqui na segunda, ir até a sexta e às vezes sábado e domingo discutindo – disse Del Nero, que completou:

– Por isso vamos ser hexacampeões do mundo, ninguém vai nos bater.

O presidente da CBF ainda valorizou o fato de Tite ter tirado de Neymar a responsabilidade de resolver os jogos para a Seleção.



– Tínhamos um protagonista. E agora? Quantos surgiram! Pela maneira de trabalhar do Tite – comentou.

Desde a demissão de Dunga, a Seleção venceu todas as sete partidas que disputou, sendo seis pelas Eliminatórias. O resultado é a liderança da corrida por uma vaga na Copa da Rússia. Os próximos compromissos são contra o Uruguai e o Paraguai, em março.

A satisfação de Del Nero com o time principal contrasta com a frustração pelo desempenho da equipe sub-20 nos Sul-Americano da categoria. O Brasil não conseguiu se classificar à Copa do Mundo.