Defesa Civil inicia cadastro de CEPs para envio de alerta por SMS em SC

Prevenção 01/02/2017 | 09h26 Atualizada em

Começou nesta quarta-feira o cadastro dos CEPs das 20 cidades de Santa Catarina que receberão o serviço de envio de SMS de alertas para riscos de desastres. O serviço, que passa a funcionar na próxima terça-feira, dia 7, tem como objetivo informar a população sobre situações eminentes de desastres, emergência ou estado de calamidade pública. Ao todo, 500 mil moradores serão contemplados.

O atendimento, que é gratuito, será realizado pela Defesa Civil do Estado em parceria com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel. Após a experiência no Estado, projeto deverá ser nacionalizado.



CADASTRO

Se você é morador de uma das 20 cidades catarinenses pertencentes ao projeto, basta enviar o CEP da rua em que mora para o número 40-199. O cadastro pode ser feito a partir do dia 1º de fevereiro, independente se recebeu a mensagem inicial do novo serviço.

Veja a lista dos municípios pilotos do projeto de alerta via SMS:



Araranguá - 66.442

Pedras Grandes - 4.047

São João Batista - 33.897

Ilhota - 13.676

Balneário Rincão - 12.212

Mirim Doce - 2.399

Barra Velha - 27.080

Caçador - 76.571

Herval do Oeste - 22.324

Itapiranga - 16.541

Ponte Serrada - 11.499

Maravilha - 24.712

São Carlos - 11.038

Arvoredo - 2.266

Ponte Alta do Norte - 3.405

Rio dos Cedros -11.295

Araquari - 66.442

Urubici - 11.147

Rio do Sul - 68.217

Três Barras - 19.046

