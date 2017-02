De volta ao Planeta Atlântida, Armandinho enfileira hits e passa mensagens de paz

Lua de mel 03/02/2017 | 22h22 Atualizada em

A volta de Armandinho aos palcos do Planeta Atlântida não podia acontecer de melhor forma: com um set list de 25 músicas, incluindo seus principais hits, o reggaeiro passou mensagens de paz e amor, recebeu como convidado especial o rapper Gabriel o Pensador e selou sua lua de mel com o público gaúcho. Depois de Desenho de Deus, resumiu a apresentação em poucas palavras:

– Que show! Que show que vocês deram. Nós somos só um espelho de vocês!

Antes, durante a uma hora em que ficou no palco, Armandinho contou com a ajuda da plateia para cantar seus principais sucessos – entre eles, Pegando a Saidera, Reggae das Tramanda e Casinha. Entre as músicas, aproveitou para passar mensagens positivas, como quando pediu para que os presentes imitassem a atitude dos torcedores japoneses na Copa do Mundo e recolhessem o seu lixo antes de irem embora. Mais tarde, falou sobre 2016:

– O ano que passou foi muito pesado. Em 2017, vamos mudar aqui dentro (apontando para a própria cabeça). Vamos fazer deste show uma marca – falou, pedindo para a plateia uma salva de palmas.

Na música Pescador, Armandinho recebeu no palco o rapper Gabriel o Pensador, que mais tarde subiria ao Palco Atlântida com Karol Conka e sozinho no Palco Complex, no camarote.

Quando anunciou o final do show, após emendar Ursinho de Dormir, Desenho de Deus e Toca uma Regueira Aí!, o músico ouviu do público um pedido de bis e avisou que tinha duas músicas na manga, mas tempo para apenas mais uma – e pediu para que os fãs escolhessem entre Outra Noite que se Vai e Outra Vida. Ganhou a segunda.