David Villa vira "vilão" graças a recurso de vídeo para a arbitragem na MLS

No último Mundial de Clubes da Fifa, o recurso de replay utilizando o vídeo já foi introduzido pela primeira vez em uma competição oficial em período de testes, causando certa polêmica em suas decisões. E, em uma partida de pré-temporada nos Estados Unidos, o atacante espanhol David Villa, hoje atleta da Major League Soccer (MLS), sentiu na pele o olhar clínico das câmeras.

Durante o jogo contra o Houston Dynamo, que fazia parte dos primeiros trabalhos realizados pela sua equipe, o New York City, o atacante que vestiu com destaque as camisas de Valencia e Barcelona acabou agredindo com um tapa o adversário, o zagueiro norte-americano A.J. DeLaGarza.

A princípio, a agressão passou despercebida, notando-se apenas a queda e permanência no solo de DeLaGarza em função de um choque com o jogador europeu, que havia sido punido apenas com o cartão amarelo.



No entanto, quando foi usado pelo árbitro o recurso de vídeo e notado com clareza o ato de Villa, o árbitro fez um sinal retangular com as mãos para mostrar que usou do benefício do replay e, na sequência, deu cartão vermelho para o atleta da equipe nova-iorquina.