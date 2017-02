Danos em represa por chuvas causa evacuação em massa na Califórnia

Oroville 13/02/2017 | 16h23

Quase 200.000 pessoas eram evacuadas nesta segunda-feira diante dos danos no reservatório auxiliar de uma importante represa no norte da Califórnia, que poderiam provocar um grande transbordamento.

Funcionários disseram que a ameaça diminuiu, por enquanto, devido à redução do nível de água da represa de Oroville, a maior do país, situada a 120 km ao norte de San Franscisco. Mas o pedido à população de se manter distante da área continuava.

O nível havia aumentado após várias semanas de fortes chuvas.

O risco não é por conta da própria represa, sobre a qual o Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia disse não estar em perigo de entrar em colapso, mas o transbordamento de emergência que canaliza o excesso de água. Um enorme buraco se abriu no reservatório principal da represa na semana passada, o que obrigou as autoridades a ativar pela primeira vez o reservatório de emergência no sábado.

Mas o mesmo começou a sofrer um desgaste, ameaçando romper e desviar a água para as cidades do vale, informou a imprensa americana.

As autoridades liberaram 2.830 metros cúbicos de água por segundo através do reservatório principal, reduzindo o nível da represa no domingo, informou o jornal Sacramento Bee, que cita o porta-voz do Departamento de Recursos Hídricos, Doug Carlson.

Apesar de não haver um risco imediato, a ordem de evacuação segue vigente enquanto as autoridades avaliam a segurança do reservatório principal, paralelo ao auxiliar, que também foi danificado devido ao alto volume de água.

Durante a noite, helicópteros colocaram pedras nas áreas desgastadas do reservatório de emergência, segundo os meios de comunicação locais, antes de ocorrerem as chuvas previstas para quarta e quinta-feira e que podem voltar a encher a represa.

A Guarda Nacional da Califórnia disse nesta segunda-feira de manhã no Facebook que havia alertado seus 23.000 membros para ficarem a postos.

Evacuações são mantidas

"Agora que não há mais água vazando do reservatório auxiliar, apesar de isso estabilizar a situação, restam muitas incógnitas", declarou o xerife do condado de Butte, Kory Honea, durante uma coletiva de imprensa no domingo.

"Ainda não estamos em condições de tomar decisões para saber se é seguro ou não autorizar o regresso das pessoas à zona", acrescentou.

Cerca de 200.000 pessoas que vivem em comunidades próximas receberam uma ordem de "saída imediata" no domingo. A ordem afetava as zonas mais baixas da cidade de Oroville, de 20.000 habitantes, assim como as situadas rio abaixo.

O gabinete do xerife do condado de Butte, onde fica a represa, advertiu que uma "situação perigosa se desdobra próximo do reservatório auxiliar da represa de Oroville".

"A derrubada da estrutura do reservatório auxiliar provocaria uma saída incontrolável de água no lago de Oroville", acrescentou.

Mais ao sul, no condado de Yuba, também foi emitida uma ordem de evacuação. "Sim, foi emitida uma ordem de evacuação", indicou o centro de emergências do condado de Yuba em seu Facebook.

"Todo o condado de Yuba na zona do vale. O reservatório auxiliar está prestes a falhar... Peguem apenas as rotas para o leste, sul ou oeste. NÃO VIAJEM PARA O NORTE RUMO A OROVILLE!!!!!".

Imagens feitas de um helicóptero pela emissora KCRA mostravam a água escapando do reservatório auxiliar e entrando em um reservatório secundário, também cheio, antes de se dirigir para o rio Feather, que atravessa Oroville.

O governador da Califórnia, Jerry Brown, emitiu uma ordem de emergência para liberar recursos para a zona afetada.

"Estive em contato com o pessoal de emergência que cuida da situação em Oroville (...) Está claro que as circunstâncias são complexas e que mudam rapidamente", afirmou Brown em um comunicado.

"O estado está dirigindo todo o pessoal e os recursos necessários para conduzir esta situação muito séria", acrescentou.

