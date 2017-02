Criciúma tropeça e empata com o Inter de Lages pelo Catarinense

Na Serra 09/02/2017 | 22h30 Atualizada em

O Criciúma só precisava da uma vitória simples para seguir na cola do Avaí na briga pelo título do primeiro turno do Catarinense. Embalado por duas vitórias consecutivas, o Tigre entrou em campo nesta quinta-feira confiante para encarar o Inter de Lages. Mas faltou combinar com os donos da casa. Jogando diante de sua torcida, no Estádio Tio Vida, o Leão Baio foi valente. Saiu na frente, teve chances de ampliar, mas acabou ficando no empate por 1 a 1 com o Tricolor do Sul do Estado.

Começo de jogo equilibrado

Primeira etapa bastante movimentada dos dois lados, mas com poucas chances efetivas de gol. O Tigre foi quem passou mais perto, apesar do rival ter ficado mais tempo com a bola. Logo aos nove minutos, Pitbull chutou cruzado e a bola beijou a rede pelo lado de fora. Em seguida, aos 11, Pimentinha chutou na trave. Jheimy também poderia ter feito o dele. O atacante ficou de frente para o gol, mas chutou embaixo da bola, por cima da meta de Neto Volpi.

No lado do Inter, Enercino teve boa oportunidade num chute de fora da área, mas Luiz conseguiu fazer a defesa. Mas o lance mais perigoso do Colorado foi no final da primeira etapa. Luizinho arrematou de perna esquerda e obrigou o capitão do Tigre a se esticar todo para dalvar a meta.

Nos segundos finais, um choque entre Raphael Silva e Fernando Belém deixou o zagueiro do Inter na pior. Ele foi levado de ambulância para o hospital com suspeita de fratura no nariz.

Apesar do susto, o Inter voltou com tudo para a segunda etapa. Aos 10 minutos, Parrudo chutou de fora da área, Luiz deu rebote e Enercino apareceu para conferir, mas chutou para fora. Um minuto depois, o Leão Baio não desperdiçou. Aproveitando a falha da defesa, o time da casa fez 1 a 0. Após o cruzamento de Luizinho, Barreto e Raphael Silva vacilaram ao não cortar a bola e ela caiu nos pés de Parrudo, que, com tranquilidade, bateu na saída do goleiro.

O Inter ainda teve outras chances para ampliar o marcador, mas desperdiçou, o que acabou custando caro. Aos 36 minutos, en cobrança de escanteio, o zagueiro Diego Giaretta subiu mais alto que todos para garantir o empate.

FICHA TÉCNICA

Inter de Lages (1)

Neto Volpi; Marcelinho (Mateus Arence), Renato Camilo, Fernando Belém (Victor) e Jefinho; Bruno, Parrudo e Michel Schmoller; Paulo Henrique, Enercino (Marcos Paraná) e Luizinho

Técnico: Joel Cornelli

Criciúma (1)

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira (Caio Rangel) e Alex Maranhão (Hélio Paraíba); Pimentinha (Caíque), Adalgiso Pitbull e Jheimy

Técnico: Deivid

Gols: Parrudo, aos 11 minutos do 2º tempo (I); Diego Giaretta, aos 36 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Pimentinha, Pitbull, Raphael Silva (C); Michel Schmöller, Marcelinho (I)

Cartão vermelho: Diego Giaretta (C)

Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Clair Dapper e Alexandre Bittencourt

Local: Estádio Vidal Ramos Junior - Lages



