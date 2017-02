Em Lages 09/02/2017 | 07h22

Criciúma quer vencer o Inter para encostar no topo da tabela do Catarinense

Donos da casa vão em busca da segunda vitória no torneio

Foto: Arte DC/HSC / Agência RBS

Embalado por duas vitórias seguidas no Catarinense, o Criciúma sobe a Serra para enfrentar o Inter de Lages na noite desta quinta-feira, às 20h30min, no Estádio Vidal Ramos Junior. O time do Sul do Estado quer garantir mais três pontos para encostar no topo da tabela, enquanto os donos da casa vão em busca da segunda vitória na competição, para evitar a parte debaixo da tabela.



Satisfeito com o que o time tem apresentado em campo, Deivid vai manter a mesma escalação. O treinador comemora a sequência de jogos sem nenhuma lesão, e elogia a comissão técnica que tem desempenhado um bom trabalho de preparação dos atletas. Diante do Leão Baio, o Tigre vai manter os pés no chão e encarar o jogo como mais um degrau rumo ao topo da tabela.



— O futebol é o único esporte que o menor ganha do maior, a gente vai trabalhar aqui, se preparar para que a gente possa enfrentar uma grande equipe, uma equipe muito bem montada, e a gente posso ir lá buscar os três pontos pois é um jogo decisivo — comentou o treinador.



Do lado do Inter, o Tigre deve ficar de olho no meia Enercino, que marcou os dois gols da vitória sobre o Almirante Barroso, e divide a vice-artilharia do campeonato. Nos últimos cinco jogos entre os dois times, o time da Serra venceu quatro vezes, e espera contar com a força da torcida para manter os bons resultados diante do Tigre.



Ficha técnica



Inter de Lages

Neto Volpi; Marcelinho, Renato Camilo, Fernando Belém e Jefinho; Bruno, Parrudo e Michel Schmoller; Enercino, Luizinho e Mateus Arence



Técnico: Joel Cornelli



Criciúma

Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreiras e Alex Maranhão; Pimentinha, Adalgiso Pitbull e Jheimy



Técnico: Deivid



Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Clair Dapper e Alexandre Bittencourt

Horário: 20h30min

Local: Estádio Vidal Ramos Junior – Lages