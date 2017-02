Criciúma faz último treino antes da viagem para enfrentar o Brusque 

preparação 01/02/2017 | 12h20 Atualizada em





Antes da viagem para o Vale do Itajaí, onde encara o Brusque na quinta-feira, 19h30min, pela segunda rodada do Catarinense, o Criciúma fez um último trabalho na manhã desta quarta-feira. O time do técnico Deivid realizou um treino leve com bola e reforçou algumas jogadas de bola parada. O grupo quer buscar a primeira vitória do ano diante do Bruscão, que vem de vitória na estreia do Estadual.



Deivid vai a campo com o mesmo time: Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Pimentinha, Adalgiso Pitbull e Jheimy. A novidade, que pode entrar entre os relacionados para a partida, é o atacante Caio Rangel, apresentado ontem. O Criciúma espera o nome do atleta ser publicado no BID.



— Vamos manter a equipe, futebol e confiança, não adianta jogar uma partida ruim e começar a trocar, a gente tem que ter um padrão, uma coerência, colocar quem vem jogando e no decorrer da partida mexer, começar a fazer alterações do jogo — comenta Deivid.



No treino de ontem, o volante Barreto não participou. Segundo o treinador, ele sentiu um incômodo muscular e ficou em repouso, mas sem gravidade. O atleta participou normalmente dos trabalhos na manhã de hoje, e estará entre os titulares. Para Deivid, o objetivo principal da partida contra o Brusque é fazer uma grande jogo, corrigir os erros e buscar os três pontos.



