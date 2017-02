Coworking e food park públicos, aeroporto e cursos de capacitação: os planos da nova Sedec em Blumenau

Entrevista 15/02/2017 | 08h01

A principal missão de Moris Cleber Kohl, novo titular da rebatizada Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo de Blumenau, é “fazer acontecer” o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico (Pedem). As reuniões dos eixos estratégicos (comércio, têxtil e confecções, tecnologia da informação e comunicação, saúde e eletrometalmecânico) apontados pelo documento, fruto de uma ampla discussão com entidades e representantes da sociedade civil, já estão acontecendo.

Apesar da prioridade previamente estabelecida, diversas outras frentes de atuação estão na mira de Moris. Ele acumula passagens pela Academia (como professor universitário), entidades de classe e representativas, iniciativa privada e poder público, experiências que, segundo ele, o ajudaram a construir uma visão bastante ampla sobre o desenvolvimento econômico. Conversei com o novo secretário na última sexta-feira, antes, portanto, da posse oficial desta segunda-feira. Confira um resumo dos principais trechos divididos por tópicos:

Inovação

É uma bandeira e precisa ser levada a sério. Temos o Centro de Inovação (em construção), que é uma referência para toda a região. A inovação demanda emprego e sustentabilidade. Precisamos dar atenção ao movimento nesse sentido que já existe em Blumenau.

Empreendedorismo

Não é só abrir empresas. Existem várias vertentes, que vão desde o atendimento ao jovem até aqueles que já estão consolidados no mercado. Temos desenhado um projeto de um coworking público, outro para disseminar o empreendedorismo em escolas. A Praça do Empreendedor é um case de sucesso. Fizemos um convênio com o Sebrae e lá um microempreendedor já não abre uma empresa sem passar por um curso de formação. Queremos abrir uma central de cursos, de preparação, capacitação e aperfeiçoamento, e viabilizar o Centro de Ensino Profissionalizante.

Aeroporto de Blumenau

Precisa funcionar. Temos um projeto para uma nova estação de embarque e desembarque, uma nova cerca de proteção e o balizamento noturno, que envolve a aeronave vir depois do pôr do sol. Ainda não está definido se será feita uma concessão ou uma parceria público-privada, que precisa ser regulamentada. Trabalhamos com medidas de curto prazo para a vocação executiva (incluindo operações de transplantes de órgãos) e no longo prazo para uma tentativa de aviação comercial.

Ambulantes

Uma comissão da nossa secretaria está discutindo isso (o projeto que regulamenta a atividade dos ambulantes na cidade) em conjunto com outras secretarias. Estamos buscando um entendimento sobre em quais regiões eles podem atuar e o tipo de estruturação necessária.

Food Park

Queremos criar o Food Park. O da Almirante (Tamandaré Food Park, próximo à Vila Germânica) é fruto de uma iniciativa privada. A ideia é implantar em vários lugares como iniciativa pública, com a regulamentação necessária.

Modo de trabalho

Temos a ideia de levar o empreendedorismo e a inovação a todos os segmentos, articulando, promovendo, incentivando, unindo os interesses em comum. Vamos trabalhar muito com parcerias com entidades, órgãos governamentais e principalmente com a sociedade. Temos que derrubar esse mito de que a gestão pública não ajuda.

Atração de negócios

Precisamos incentivar quem já está aqui e os que possivelmente virão. A nossa mão de obra é um diferencial. Estamos levantando incentivos concedidos em todo o Brasil para entender como podemos melhorar a prospecção, se é com terrenos, zoneamento, facilidades em questões de licenças e tramitações junto a órgãos ambientais e Vigilância Sanitária.